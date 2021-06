Martedì 29 Giugno 2021, 05:02

LA NOVITA'

Vaccinazione mobile in provincia di Latina, nelle principali località turistiche, per potenziare la lotta contro il Coronavirus. La novità, annunciata ieri dall'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, consiste nell'utilizzo di appositi camper a bordo dei quali sarà somministrato il farmaco monodose Johnson&Johnson, senza necessità di prenotazione. L'accesso, infatti, sarà diretto. Il servizio partirà a giorni e toccherà otto comuni rivieraschi, nei quali i camper sosteranno per due giorni consecutivi. La campagna vaccinale J&J ad accesso diretto, interesserà diversi centri laziali, a partire da Rieti già pronta dopo l'esperienza positiva maturata. Il programma prevede la vaccinazione dalle 17 alle 22 nei seguenti luoghi e date: Cantalice, 4 luglio; Borgorose, 7 luglio; Poggio Moiano (Osteria Nuova), 8 luglio; Castel Sant'Angelo, 12 luglio; Poggio Mirteto, 14 luglio. Il tour si concluderà a Rieti il 27 e 28 agosto, per raccogliere adesioni dei giovani prima della riapertura delle scuole. In procinto di partire anche Latina con 8 località, due giorni in ogni Comune. Nei prossimi giorni verranno dati tutti i dettagli, ha precisato l'assessore D'Amato. Intanto la somministrazione dei vaccini negli hub pontini prosegue a pieno ritmo e in questi giorni è maggiormente impegnata nelle seconde dosi. A breve ha fatto sapere il dottor Loreto Bevilacqua, responsabile della campagna di vaccinazione della Asl di Latina ci sarà un riassestamento dei centri vaccinali. Il servizio presso le sale del centro anziani Vittorio Veneto di Latina sarà accorpato a quello prestato presso il teatro San Francesco di via dei Cappuccini, sempre nel capoluogo. Il centro di somministrazione allestito a Formia, in via Spaventola, presso i locali di proprietà della Provincia di Latina sarà chiuso e il servizio trasferito presso l'hub organizzata nel centro commerciale Itaca, sempre nella cittadina di Formia.

R.Cam.

