LA COSTA

Ancora una mareggiata e il mare si riprende la spiaggia di Latina. Ieri è stata un'altra giornata difficile, con arenile ancora scomparso sotto le onde e il gradino dell'erosione che si alza sempre più. Gran parte degli operatori balneari si recherà oggi, alla fine dell'evento, per valutare eventuali nuovi danni. Intanto, l'assessore all'Ambiente del Comune di Latina, Dario Bellini annuncia che è imminente l'apertura delle buste per il ripascimento da 190mila euro, mentre prosegue l'iter per quello da 1,1 milioni di euro congiunto con Sabaudia (venerdì si è tenuta un'ulteriore riunione tra gli enti).

Il maltempo ha flagellato in questi ultimi giorni anche il litorale sabaudiano già duramente colpito dalle mareggiate del mese scorso. A fare paura in questi giorni è il vento che trascina sul lungomare montagna di sabbia creando problemi seri al traffico stradale. I cumuli di sabbia infatti costituiscono degli ostacoli al transito che diventano molto pericolosi soprattutto di notte. Nella giornata di sabato e poi di nuovo ieri il Comune di Sabaudia ha provveduto a far rimuovere i cumuli che si erano formati sul lungomare della città pontina chiudendo provvisoriamente il lungomare nel tratto tra Sacramento e Bufalara. È stato necessario far intervenire una ruspa che ha ripulito la sede stradale spostando la sabbia a ridosso della duna. A causa del maltempo si registra inoltre la caduta di un albero lungo la Migliara 49.

