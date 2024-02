Lunedì 5 Febbraio 2024, 11:55

Messo da parte un fine settimana non facile, per il Latina Calcio 1932 è tempo di ripartire. In settimana la squadra allenata da Gaetano Fontana avrà modo di preparare con cura la trasferta di Brindisi, in programma domenica pomeriggio. Il ko con il Giugliano, arrivato al termine di una giornata tremenda, vuole essere dimenticato con una grande prestazione in Puglia al cospetto della penultima forza del campionato. Il Brindisi, che nel girone d'andata aveva dato il primo dispiacere alla formazione allora allenata da mister Di Donato, sta attraversando un momento di profonda crisi, un'occasione da non perdere per provare immediatamente a tornare nel le migliori dieci del girone C.

LA GIORNATA

Tutto è ancora aperto, ma è chiaro che a questo punto del campionato solo chi sbaglierà meno avrà la possibilità di entrare nei play off, l'obiettivo mai nascosto del club nerazzurro. C'è grande traffico per la conquista della poule promozione e non c'è un attimo da perdere. In alto la situazione va pian piano delineandosi. La Juve Stabia capolista ha ricominciato a marciare con ritmo sostenuto come dimostra il poker rifilato all'Audace Cerignola, con l'Avellino, secondo, che dopo il ko inaspettato con il Sorrento, si è prontamente riscattato andando a vincere con il minimo scarto sul campo del Monopoli, invischiato nella lotta play out. Sette i punti che dividono le prime due, con il Benevento sempre sul terzo gradino del podio grazie al successo interno conquistato proprio con i prossimi avversari del Latina.Non molla di un centimetro anche l'AZ Picerno che, grazie alla vittoria sulla Turris, è sempre nei quartieri alti della graduatoria con la possibilità, in caso di tre punti domani nel recupero casalingo contro il Catania, di piazzarsi proprio in seconda posizione a sei punti di distanza dalle vespe. Bene anche il Taranto, quinta forza del girone C a quota 41, che non ha sbagliato nel match interno con il Monterosi Tuscia.Occasione persa dal Crotone a Sorrento per potersi avvicinare al podio, così come per la Casertana incapace di superare davanti al proprio pubblico il Potenza. Il Giugliano con la vittoria a Latina ha superato i nerazzurri al decimo posto, ma per fortuna dei pontini Catania e Potenza sono ancora dietro di un punto. Ma per il discorso play off non va dimenticato il Messina, capace di stendere la Virtus Francavilla piazzandosi proprio a due lunghezze di distanza da Di Livio e compagni. In zona retrocessione situazione sempre più complicata per il Monterosi Tuscia e Brindisi a cui servirà un finale di campionato super per evitare la serie D.