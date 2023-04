Venerdì 14 Aprile 2023, 11:21

La sua grande passione per la pallamano lo aveva portato a collaborare con la squadra di Pontinia che, attualmente, è ai vertici della serie A1 femminile e lotta per lo scudetto. La società è sconvolta visto che la notizia è piombata come un fulmine sul quartier generale della società di Pontinia dove Marco Gianni era nello staff della squadra guidata dai coach Giovanni Nasta e Antonj Laera: la squadra, attualmente seconda in classifica e già matematicamente qualificata per i play-off scudetto, non scenderà in campo in questo fine settimana visto che il massimo campionato di pallamano femminile è fermo per gli impegni delle squadre nazionali.

«Siamo addolorati nell'aver appreso questa terribile notizia, per me e per tutti noi Marco era un fratello, il fratello e l'amico di tutti, ci vogliamo stringere intorno al dolore della sua mamma, della sua famiglia e dei suoi amici - afferma Mauro Bianchi, presidente della squadra di Pontinia - Marco era una persona speciale che aveva una forte passione per la pallamano ed era molto legata a tutti noi da molti anni, un ragazzo molto vicino alla mia famiglia, a Marica (la figlia del presidente, scomparsa in un terribile incidente stradale nel 2018, ndr) e a tutti noi del club: era sempre molto disponibile, un vero amico sul quale poter sempre contare. Un abbraccio caro Marco dalla tua Familia handball».

Marco Gianni era molto attivo nel suo ruolo di "assistant coach" della formazione di Pontinia ed era facile incontrarlo al palazzetto dello sport dove collaborava con i tecnici della serie A1 supportandoli durante gli allenamenti con le giocatrici. In passato era stato in Olanda dove aveva anche praticato la pallamano, la sua grande passione sportiva. Il suo impegno sul campo però continuava: Marco militava nella Polisportiva Gaeta e lo scorso 25 marzo era stato decisivo firmando in contropiede la rete del 20-19 nel derby stracittadino del campionato di Serie B contro il Gaeta Sporting Club 1970.

A un minuto dal termine dell'incontro al Palazzetto dello Sport di Fondi, con il +1 a favore dei padroni di casa, la compagine ospite guidata in panchina da Antonio Viola, seppur in inferiorità numerica aveva prima pareggiato con il capitano Matteo Usai e poi vinto grazie a Marco Gianni che aveva realizzato il gol decisivo spedendo il pallone sotto la traversa permettendo ai biancorossi dei presidente Mino Ciano di restare al comando della classifica, al momento a +2 sul Benevento e +13 proprio sui cugini.

Domenica 16 era previsto il rientro in campo dopo la sosta, con la sfida proprio al "Marica Bianchi" di Pontinia contro la New Handball Capua, ma è probabile che la società pontina chieda di poter rinviare la gara dopo la tragedia di ieri.

«Non abbiamo assolutamente parole - così ha commentato la Polisportiva Gaeta su Fb - Un ragazzo sempre sorridente e allegro. Ti eri integrato perfettamente nella nostra famiglia e hai dato anima e cuore fino all'ultima partita vinta proprio grazie alla tua rete nel derby stracittadino con i nuovi colori della Polisportiva Gaeta 1931 che hai abbracciato sin da subito. Per ora non riusciamo a crederci, ciao Marcolí».