LA DELIBERA

Due progetti da quasi 1 milione di euro, candidati ai fondi del Pnrr, per riqualificare 26 alloggi Erp. È la delibera approvata ieri dalla giunta comunale di Latina, per concorrere all'avviso pubblico rivolto all'Ater e ai Comuni per interventi di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica (fondo complementare al Pnrr), in due edifici, in via Epicuro e in via Golfo degli Aranci. LATINA SCALO In via Epicuro, a Latina Scalo, in un condominio ci sono 18 alloggi comunali Erp per 1.233 metri quadri. La relazione evidenzia diversi problemi all'edificio, risalente al 1984, come porzioni di intonaco distaccato su tutte le facciate esterne e, negli interni, presenza di umidità in corrispondenza delle strutture portanti. Tra progetto e fine lavori, l'intervento si dovrebbe concludere a giugno 2024, per un importo complessivo di 509.551 euro. In primo luogo è previsto l'efficientamento energetico della palazzina, con la sostituzione degli infissi, con quelli a taglio termico e vetrocamera a singola camera; vengono poi sostituite le vecchie caldaie, con apparecchi a condensazione, con produzione di acqua calda sanitaria, prodotta poi anche grazie all'installazione di pannelli solari termici; saranno rifatti integralmente anche bagni e cucine; si interverrà anche sugli spazi pubblici, con la riqualificazione della strada pubblica di accesso all'edificio: via Epicuro è infatti «in scarso stato di manutenzione, priva all'80% di marciapiedi e con illuminazione insufficiente ai fini della visibilità e sicurezza». BORGO GRAPPA L'altro edificio è invece a Borgo Grappa in via Golfo degli Aranci. Anche questo risalente al 1984, qui il Comune ha 8 alloggi Erp per un totale di 702 metri quadri residenziali e 244 di terrazzi. Anche in questo caso la relazione evidenzia «scarsa manutenzione, e stato di conservazione mediocre con porzioni di intonaco distaccato sui frontalini, e su parte delle travi perimetrali, dove si rileva il degrado del copriferro». Non solo: ci sono anche possibili abusi edilizi, in quanto «si rilevano lavori di chiusura parziale delle aree a terrazzo di alcuni alloggi al primo piano, che necessitano della verifica amministrativa ed eventuale ripristino dello stato originario»; inoltre, all'interno degli alloggi, gli impianti sono in avanzato stato di vetustà, nonché incomplete e prive di manutenzione le aree di accesso. Tra gli interventi previsti, sostituzione degli infissi, manutenzione degli intonaci esterni, cappotto termico, sostituzione delle caldaie, installazione dei pannelli solari termici, rifacimento di bagni e cucine; saranno infine rifatti asfalto, marciapiedi, segnaletica e illuminazione della strada di accesso, e sistemate le aree a parcheggio. Cronoprogramma analogo all'altro progetto e costo, in questo caso, di 483.576 euro. L'assessore al Patrimonio, Dario Bellini, esprime «soddisfazione per il lavoro di progettazione, svolto internamente dagli uffici Edilizia Pubblica e Patrimonio. Se questo finanziamento verrà concesso, miglioreremo le condizioni abitative di una parte importante degli alloggi e delle infrastrutture residenziali del nostro Comune. Un atto importante e doveroso a dimostrazione che l'Amministrazione lavora alacremente per agganciare le possibilità offerte dal Pnrr».

Andrea Apruzzese

