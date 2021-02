MOTOCROSS

Due ruote e tanta grinta. Lorenzo Pecorilli è pronto al debutto stagionale sulla sua moto pronta per divorare il tracciato sterrato: oggi sarà un sabato particolare per lo specialista di motocross del capoluogo pontino che sarà in pista sul circuito di Acquaviva Picena per l'esordio stagionale. Pecorilli nella stagione 2021 corre con la licenza del Motoclub Lazio Racing di Latina e con i colori del team Seven Motorsport, sempre seguito dal coach Daniele Bricca, e sostenuto da Ecofin e MyJob.

«La gara marchigiana sarà importante per Lorenzo perché ci farà capire a che punto è la sua preparazione, considerato che abbiamo lavorato duro in questi mesi dopo la sospensione di tutte le attività per l'emergenza sanitaria, sarà interessante anche valutare l'aspetto mentale suo e degli altri piloti alla ripresa delle competizioni ufficiali dopo una pausa così lunga dovuta alla pandemia di Covid» spiega il suo tecnico.

Dopo la sfida sul circuito Acquaviva Picena il pilota di Latina si sposterà nel reatino per il debutto anche nella sua prima gara stagionale nel Lazio che si correrà il prossimo 6 marzo a Montopoli in Sabina sul circuito di Pontesfondato (Rieti). Tra le priorità di Lorenzo, 15enne che corre in classe 125, ci saranno dei punti fissi anche se è saltata la tappa degli Internazionali d'Italia MX2 a Riola Sardo.

Nel programma della stagione sportiva appena iniziata ufficialmente resta invariato l'obiettivo da parte di Pecorilli di correre nel campionato italiano junior 125, nel campionato italiano MX2 fast, e nel campionato europeo 2t, con gare in programma anche in Belgio e Turchia oltre all'ultima tappa attualmente prevista in Italia. Con Pecorilli, nello stesso team, anche il 21enne comasco Nicholas Albonico, impegnato nella classe MX2.

Giuseppe Baratta

