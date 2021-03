© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO«Siamo diventati, in un giorno, più famosi di Hollywood». E' ironico Rino Piccolo, presidente della Latina Film Commission dopo quanto accaduto ieri mattina presso la ex Rossi Sud sulla via dei Monti Lepini, sede della Lfc, dove si svolgevano i provini per la selezione di giovanissimi cui affidare tre parti principali del nuovo film del regista Emanuele Crialese. «Centinaia e centinaia di persone hanno risposto al casting, ma è dovuta intervenire la Polizia Locale per l'assembramento che si era creato fuori. Noi eravamo pronti con percorsi separati, ma la calca non si è riuscita a gestire spiega Rino Piccolo Mi dispiace ma è stato necessario, perché purtroppo in tanti non hanno rispettato il distanziamento imposto dalle norme anticovid e dunque gli agenti hanno solo fatto il loro lavoro e anzi li ringrazio vivamente».Non tutti però sono stati mandati via: «Chi era già dentro è stato visto dalla produzione e sono stati tanti». Molti sono arrivati anche da fuori regione perché «i provini si terranno solo qui a Latina ed è certamente un'opportunità in più per la città. La produzione, infatti, ha affermato di aver trovato molti giovanissimi attori e non attori molto interessanti, quindi non svolgerà casting a Roma, dove si gireranno le scene del film, ma solo qui».Ieri in coda c'erano diverse mamme con figli che arrivavano da Roma e alcuni anche dalla Campania, ma chi è stato allontanato ieri avrà comunque la possibilità di fare i casting inviando una mail a immensitacasting@gmail.com e si verrà ricontattati per appuntamenti scaglionati che si svolgeranno nel corso dei prossimi giorni.L'APPELLO A CRIALESE«Il fatto che i provini per i giovani attori vengano fatti solo a Latina ci inorgoglisce e anzi la speranza è che il regista spiega Piccolo - possa pensare di girare nelle nostre zone così belle, qualche scena del film», le cui riprese inizieranno la prossima estate e che dovrebbe avere con attrice protagonista Penélope Cruz. E proprio i bambini scelti a Latina avranno un ruolo determinante nel film perché «l'immensità è la storia di un amore simbiotico, quello tra Clara e i suoi figli, ambientato nella Roma degli anni '70 ha dichiarato Emanuele Crialese Un mondo sospeso tra quartieri in costruzione e varietà ancora in bianco e nero, nuove conquiste sociali e vecchi modelli di famiglia. Clara è un pilastro di questa storia, un archetipo che può prendere vita solo nell'incontro, artistico e umano, con la sensibilità di una grande interprete come Penélope Cruz», secondo la quale «l'immensità è uno dei migliori copioni mai letti. Non vedo l'ora di lanciarmi in questa magica avventura con il regista e il resto della squadra e dare vita a un personaggio di cui sono completamente innamorata», ha detto l'attrice.Francesca Balestrieri© RIPRODUZIONE RISERVATA