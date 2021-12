Sabato 11 Dicembre 2021, 05:02

LA SITUAZIONE

Non accenna a rallentare la corsa del virus su tutto il territorio pontino, con una particolare incidenza nel capoluogo e nei comuni più popolosi.

Solo nella giornata di ieri sono stati 172 i nuovi positivi scoperti dalla Asl su circa 1.700 tamponi e riportati sul bollettino, a cui se aggiungono ben 13 relativi a cittadini residenti fuori provincia e dunque ufficialmente non conteggiati.

LA MAPPA

A Latina ancora una volta il dato peggiore: 57 casi, un tetto ormai stabile da giorni. E' invece a quota 21 il comune di Aprilia, a 14 quello di Cisterna mentre Formia ha 13 casi e 11 ciascuno i comuni di Fondi e di Gaeta. Otto casi sono stati inoltre accertati a Sabaudia, sette a Terracina, quattro a Minturno e altrettanti a Sonnino, tre rispettivamente a Pontinia, Priverno, San Felice Circeo, Sermoneta e Sezze, ancora due a Cori, Itri e Ponza e infine uno a Roccagorga.

Il totale nei primi 10 giorni di dicembre è già di 1.302 cittadini contagiati, con un'incidenza importante ma dati ancora sotto controllo per via dei ricoveri ospedalieri che si mantengono sotto la soglia di allarme. La città di Latina in particolare ha registrato da sola 425 contagi dal 1 dicembre ad oggi, con un'incidenza di circa 160 casi per 100mila abitanti.

SESTO DECESSO

Il report dell'azienda sanitaria riporta anche un altro decesso, il sesto dall'inizio del mese che porta a 677 il conto complessivo delle vittime lasciate dal covid in provincia dall'inizio della pandemia. Si tratta di un paziente di 91 anni, vaccinato con doppia dose, ma con diverse malattie cardiovascolari pregresse gravi. Sono invece 39 i pazienti guariti, due i ricoveri ospedalieri al Goretti, 4.738 le vaccinazioni (di cui 3.798 richiami, 595 seconde dosi, 343 prime dosi).

IL COMITATO

La situazione sarà analizzata nel corso di un nuovo tavolo convocato dal prefetto Maurizio Falco, con sindaci e Asl. La linea sarà quella di introdurre, per tutto il periodo delle festività natalizie, misure di sicurezza e prevenzione come quella dell'obbligo delle mascherine all'aperto nel comune capoluogo e nelle città più popolose della provincia, come Cisterna, Formia e Fondi, confermando il provvedimento anche per il comune di Aprilia. L'Asl punta però anche a una maggiore sensibilizzazione sul distanziamento e alla necessità arieggiare locali pubblici e classi. Misure appunto che sono finalizzate soprattutto a richiamare i cittadini a una maggiore attenzione nei possibili luoghi di assembramento, ma i contagi purtroppo corrono velocemente soprattutto nelle scuole e fra le famiglie.

Laura Pesino

