LA SITUAZIONEIl covid ha lasciato solo un giorno di tregua alla provincia pontina e ora i contagi sono tornati a salire oltre quota 100. Martedì erano stati solo 49, una brusca flessione rispetto ai dati degli ultimi mesi che aveva fatto ben sperare in un'inversione della tendenza. Ma il bollettino di ieri ha segnato di nuovo 117 casi, 122 se si aggiungono anche i pazienti contagiati ma residenti fuori provincia. I nuovi positivi sono stati accertati su un totale di 1.249 test, tra tamponi molecolari (oltre 700) e test antigenici: si arriva dunque ad una percentuale di positività del 10% rispetto ai test complessivi effettuati, che supera anche quella dell'intera regione Lazio. Oltre ai contagi si registrano ancora tre nuovi decessi, quelli di altrettanti pazienti residenti a Fondi, Gaeta e Latina, che avevano 66, 69 e 93 anni e che non ce l'hanno fatta a superare la fase più acuta della malattia. Dall'inizio della pandemia ad oggi si arriva dunque a contare 333 decessi di pazienti pontini, 361 totali considerando anche cittadini che erano residenti in altre province. Drammatico anche il bilancio del mese: a gennaio i morti sono stati 82, 24 dei quali nel solo capoluogo pontino che ha pagato un prezzo altissimo per la grande diffusione del virus negli ultimi mesi. E' ancora la città di Latina infatti a registrare il numero più elevato di nuovi positivi ogni giorno. Ieri erano 29. Altri 14 contagi riguardano la città di Aprilia, 12 quella di Sabaudia dove la diffusione di focolai negli ambienti scolastici ha indotto il sindaco a chiudere le scuole. Ancora nove casi poi nel comune di Sonnino, otto a Terracina, sei a Fondi e anche a Minturno, cinque a Sezze, quattro a Formia e Gaeta, tre a Cori e San felice Circeo, due a Cisterna, Itri, Pontinia e Priverno, infine uno ciascuno nei comuni di Castelforte, Monte San Biagio, Ponza, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci e Santi Cosma e Damiano. Ad oggi dunque il totale delle persone contagiate da marzo è di 20mila unità, mentre solo nell'ultimo mese i casi arrivano a poco meno di 5mila. Una buona notizia arriva però dalle guarigioni, 152 nelle ultime 24 ore. Crescono intanto, rispetto agli ultimi giorni, anche i dati del Lazio: su 12mila tamponi e 13mila antigenici i positivi trovati sono stati 1338, 62 sono stati i decessi e 2502 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10% ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale scende al 4%. Un ultimo sguardo alle vaccinazioni: sono nel Lazio 162.656 e 42.563 persone hanno ricevuto anche la seconda dose. In provincia 8.523 vaccinazioni effettuate e 1778 seconde dosi somministrate.