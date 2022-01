Domenica 9 Gennaio 2022, 05:02

LA SITUAZIONE

Posti letto esauriti al Goretti di Latina per i ricoveri Covid. L'ultima ondata di contagi, relativa ai tamponi effettuati nella giornata di venerdì, con 1.043 nuovi casi di positività distribuiti nella provincia pontina, ha fatto emergere la necessità di dieci nuovi accessi alle cure ospedaliere. Ma a causa del sold out, sono stati predisposti quattro trasferimenti in strutture fuori provincia. «Attualmente i posti letti per i pazienti Covid nell'ospedale del capoluogo pontino sono 72, di cui 64 ordinari, due di sub intensiva e sei di terapia intensiva», ha precisato ieri la direttrice generale della Asl di Latina Silvia Cavalli. I posti di sub intensiva sono estensibili fino a un massimo di sei, comportando necessariamente la riduzione dei posti letto ordinari. «Altri due posti sono stati istituiti ha aggiunto - presso il reparto di Ostetricia, ma sono solo ad uso interno per garantire il percorso protetto». Nuovi ricoveri saranno quindi possibili solo nel momento in cui i posti letto Covid andranno a liberarsi, nella speranza di immediate guarigioni piuttosto che di altre conseguenze.

LA MAPPA

In base al bollettino Asl diffuso ieri, il maggior numero di nuovi contagi si è avuto nel Capoluogo: 345. Seguono Fondi, con 84 nuove positività, Aprilia con 82, Terracina con 79, Formia con 69, Sezze con 59; 49 i nuovi casi a Itri, 34 a Cisterna di Latina, 29 a Lenola, 27 a Minturno, 20 a Sabaudia e altrettanti a Monte San Biagio, 17 a Sermoneta, 16 a Norma, 13 a Santi Cosma e Damiano e 13 a Cori, 10 a Gaeta, 9 a Pontinia, 8 a Spigno Saturnia, 6 a Maenza così come a Rocca Massima, 5 a Roccagorga, 4 a Castelforte e altrettanti a Priverno e a Sperlonga. Chiudono la lista San Felice Circeo e Sonnino con 3 nuovi casi, 2 nuove positività a Bassiano e altrettante a Prossedi e un nuovo caso a Campodimele. Zero contagi nelle ultime 24 ore a Ponza, Ventotene e Roccasecca dei Volsci. Al numero totale di 1.043 si aggiungono altre 8 positività fuori provincia, per un totale di 1.051. Dieci ricoveri in totale, ma dicevamo - per quattro persone si sono spalancate le porte di altri ospedali. Segnalate 48 guarigioni in provincia di Latina, relative alla giornata di venerdì. Zero, fortunatamente, i decessi nello stesso periodo di osservazione.

TAMPONI E VACCINI

Le ultime 1.051 positività, comunicate ieri, sono state rilevate a fronte di 8.585 tamponi processati nei drive-in Asl e nelle farmacie. Rispetto alle 24 ore precedenti, si è avuto un incremento di 328 unità, ma con un considerevole maggior numero di tamponi eseguiti rispetto al 6 gennaio. A livello regionale, sempre rispetto ai rilevamenti di venerdì, si sono avuti nel Lazio 14.850 nuovi casi positivi, su un totale di 112.951 tamponi processati, con un rapporto pari al 13,1%. «Potenziato, in vista della riapertura scolastica, il contact tracing con 37 drive-in a disposizione degli studenti», ha fatto sapere ieri l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. Si accede solo su prenotazione sulla piattaforma prenota-drive.regione.lazio.it con la tessera sanitaria e indicando l'Istituto scolastico.

In provincia di Latina i drive-in a disposizione per questo servizio sono quelli organizzati nel capoluogo presso l'ex Istituto Sani e l'ex Rossi Sud 1 e 2, a Priverno presso la Casa della Salute, a Terracina presso l'ospedale Fiorini e a Gaeta all'ex Di Liegro. Per tutti gli altri casi i tamponi possono essere effettuati presso gli stessi drive-in della Asl ad eccezione di quelli all'ex Rossi Sud, e all'ex stabilimento Acqua Claudia di Aprilia, con prenotazione sul sito della Asl. Tamponi eseguibili anche nelle farmacie, in questi giorni in prima linea nell'esecuzione dei test rapidi. Venerdì a Latina e in provincia sono state effettuate operazioni di vaccinazione anti Covid pari a 6.674. Nel dettaglio, sono state inoculate 571 prime dosi, 792 seconde dosi e 5.311 terze dosi. Oggi open day ad Aprilia, presso Villa degli Ulivi, per coloro che abbiano superato i 120 giorni da ultima somministrazione.

Rita Cammarone

