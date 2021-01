LA SITUAZIONE

Dopo il record del 3 gennaio (374 casi) la curva pontina torna a scendere. Nel bollettino della Asl di ieri si contano 125 nuovi positivi pontini a cui si aggiungono altri 11 contagi di cittadini in cura in provincia ma residenti al di fuori del territorio. Sono 35 nella sola città di Aprilia, 15 dei quali con link epidemiologico a contatti familiari e due legati a un contesto scolastico. Ci sono poi 18 casi nel comune capoluogo, anche in questa circostanza relativi soprattutto a piccoli focolai familiari, 16 invece nel comune di Castelforte, tutti legati al cluster scoppiato all'interno della Rsa Domus Aurea su cui continua, dopo i primi 35 casi, lo screening della Asl. A Cisterna si contano poi 12 nuovi positivi, 11 a Minturno, nove nella città di Formia, sei a Fondi, quattro a Gaeta, tre a Terracina, due nei comuni di Cori e di Ponza, uno infine rispettivamente a Priverno, Sabaudia, Santi Cosma e Damiano, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Spigno Saturnia. Un'analisi dei link epidemiologici rivela che a prevalere sono i contagi che dilagano all'interno delle famiglie seguiti da quelli sviluppati nelle strutture sanitarie dove però si cerca di contenere subito i danni.

Dal primo gennaio la situazione non è rincuorante: i casi totali sono stati infatti 704 in appena quattro giorni, 15.248 (stando solo ai dati dei cittadini pontini) in 10 mesi. Altre due inoltre le vittime nelle ultime 24 ore: una donna di Terracina di 93 anni e un'altra residente a Monte San Biagio di 73, entrambe con patologie pregresse. Salgono complessivamente a 11 i decessi del 2021, mentre sono 260 i pontini che dall'inizio della pandemia hanno perso la vita a causa del covid. Un solo guarito è stato riportato nel bollettino di ieri, per un totale di 10.138 cittadini negativizzati e 5.042 positivi che si trovano in isolamento domiciliare.

GLI SCREENING

Prosegue intanto l'attività di screening dell'azienda sanitaria rivolta agli studenti delle scuole superiori del distretto 2 e in programma all'ex Rossi Sud, un servizio che si aggiunge ai tamponi giornalieri normalmente effettuati al drive-in dell'ex istituto Sani. Gli ultimi risultati, su 285 test effettuati, contano 12 positivi individuati tra gli studenti di Aprilia, Roccagorga e Latina, tutti da confermare con tampone molecolare. Un'attività analoga è stata organizzata anche a Fondi su iniziativa dell'amministrazione comunale e proseguirà fino al giorno 6 gennaio, mentre a Cori le farmacie Nobili e De Gregorio, in collaborazione con il Comune, effettueranno da oggi test rapidi a tutti gli studenti e insegnanti delle scuole primarie e secondarie del territorio presso il drive-in allestito in Piazza della Stazione a Giulianello. A Sabaudia invece è stato attivato il drive-in per gli antigenici da parte degli undici medici di medicina generale che hanno aderito. Da oggi il servizio, rivolto agli assistiti che escono da una quarantena di 10 giorni dopo un contatto con un positivo, sarà attivo nei locali di via Principe di Piemonte messi a disposizione dall'amministrazione. La lotta al covid prosegue a ritmo serrato anche sul fronte delle vaccinazioni, che dal 29 dicembre scorso, data del V-Day al Goretti, sono state in provincia 1.176. Nella giornata di ieri sono state inoculate 144 dosi complessive nei presidi di Fondi e Formia e 168 al Goretti per un totale di 312 tra medici e infermieri vaccinati. Dal 7 gennaio si comincia anche all'Icot, alla clinica Città di Aprilia e nelle prime tre Rsa individuate dalla Asl (Villa Azzurra a Terracina, Residenza pontina a Latina e Villa Silvana ad Aprilia) dove riceveranno il vaccino circa 250 operatori e i degenti. Il programma dell'azienda sanitaria prevede di completare la prima fase entro la metà di febbraio.

Laura Pesino

