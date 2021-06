Venerdì 25 Giugno 2021, 05:02

Eccezionale evento oggi e domani presso l'Abbazia di Fossanova e nel territorio di Priverno per il ciclo di incontri del Progetto della Regione Lazio, promosso dagli Assessorati all'Agricoltura e Pari Opportunità e realizzato dal Progetto Abc Arte, Bellezza e Cultura. Si tratta di una interessante iniziativa «che mette in relazione tre percorsi, spiegano in Regione: uno spirituale sulle tracce della Madonna, uno culturale sulla parità di genere e sul ruolo delle donne nella società e uno, infine, sulla salute delle donne». «Sarà un calendario di incontri e di confronto nel territorio locale, spiega soddisfatta l'assessora Enrica Onorati, ospitato dal Comune privernate nella splendida cornice qual è il borgo antico di Fossanova e l' abbazia gotico-cistercense». Il programma è diviso in due giornate di lavori oggi e domani «al fine, aggiunge la Onorati, di percorrere insieme ai nostri concittadini i tre fili narrativi del progetto».

Quello spirituale, con la lectio magistralis del cardinale Angelo Comastri di oggi 25 giugno (ore 18), quello culturale con due performance serali con La Scelta della Pecora Nera di Gianluca Campagna con Simona Serino e le musiche del Trio Mar Azul e, il sabato, con Odissea Penelope con Iaia Forte. Uno spazio particolare lo avrà il Punto di prevenzione per la salute delle donne a cura delle Misericordie (visite mediche gratuite) con tavola rotonda sull' Energia donne cui parteciperà anche Alessandra Sartore, sottosegretaria del ministero dell'economia e delle finanze, insieme ad Elenora Mattia, presidente commisione pari opportunità della Regione e Angela Caprio, Consigliere nazionale Misericordie d'Italia. Accoglieranno gli ospiti l'assessore regionale Enrica Onorati, il vescovo diocesano Mariano Crociata, il responsabile dell'abbazia padre Pablo Scaloni e la sindaca di Priverno, Anna Maria Bilancia. Insomma, una due giorni interessante a trattare il pianeta Donne nel segno di Mariacon tutte le implicazioni connesse ai vari problemi esistenti al giorno d'oggi.

