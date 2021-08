Venerdì 20 Agosto 2021, 05:02

I PROVVEDIMENTI

Condono di Ferragosto nel capoluogo pontino: sanati oltre duemila metri cubi di abusi edilizi. Il 16 agosto scorso all'albo pretorio del Comune di Latina sono stati pubblicati 13 titoli abilitativi in sanatoria, relativi ad istanze presentate nel 1986/1987 e nel 2004. Nella metà dei casi si tratta di ampliamenti di civili abitazioni per mezzo di coperture totali o parziali di balconi o terrazzi. Interessati alloggi siti in via Carlo Goldoni in R6, presso edificio ex Ater, via Geminiani in Q5, via Montesanto e via Plauto in pieno centro, via Valmontorio sul lungomare e via Zanetti, alle spalle di Millepiedi. Tra le diverse sanatorie, accolte dopo decenni, con firma del dirigente del servizio comunale Gestione del Territorio, l'architetto Eleonora Daga, e istruttoria della Uoc Antiabusivismo e Condono, spicca il caso di una bifamiliare realizzata in via Arturo Ferrarin, traversa di strada Piccarello. Si tratta di due alloggi adiacenti, composti da seminterrato, piano terra e primo piano, con copertura a tetto, per una cubatura complessiva di 1.018 metri, circa la metà della volumetria condonata con la raffica di permessi a costruire in sanatoria. Nella lista non mancano singole abitazioni. E' il caso di un edificio di un solo piano terra con porticato, pari a 372, 30 metri cubi, realizzato in strada Macchiagrande nel comprensorio di Borgo Sabotino. In via Petrimerco, alla periferia Sud del capoluogo pontino, si distingue il caso di un immobile interessato da un originario permesso a costruire risalente al 1980 e successiva sanatoria rilasciata nel 2000. Per lo stesso edificio, nel 2004, è stato richiesto un condono per ampliamento abusivo pari ad una volumetria di un'ottantina di metri, concesso appunto pochi giorni fa. Sanati, inoltre, due box auto per complessivi 119,55 metri cubi, realizzati in via Agostino Gemelli a Borgo Podgora, e un magazzino di 151,48 metri cubi, costruito in adiacenza ad una civile abitazione in via del Murillo a latina Scalo. La raffica di titoli abilitativi edilizi in sanatoria ha riguardato anche un immobile commerciale sito sulla Pontina, per la divisione arbitraria dello stesso dando luogo ad una volumetria non consentita pari a 170 metri cubi. Il rilascio dei 13 condoni ha consentito all'ente comunale di introitare qualche migliaia di euro. I beneficiari dei titoli, entro 15 giorni dalla notifica, sono tenuti a presentare la segnalazione certificata di agibilità. In caso di omissione sarà applicata una sanzione amministrativa.

Rita Cammarone

© RIPRODUZIONE RISERVATA