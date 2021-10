Venerdì 29 Ottobre 2021, 05:03

IL VERTICE

Il ghiaccio è rotto tra Damiano Coletta e il centrodestra, con il primo cittadino di Latina che ha consegnato ieri ai rappresentanti della coalizione di Vincenzo Zaccheo il proprio piano programmatico, comprendente ora temi come la valorizzazione del nucleo di fondazione o il centenario di Latina. L'incontro, svolto in Comune, nella sala intitolata a Rita Calicchia, è iniziato poco prima delle 18, ed è durato circa un'ora: di fronte a Coletta e al suo staff, si è seduto Vincenzo Zaccheo; Forza Italia era rappresentata dal segretario provinciale, Alessandro Calvi; Fratelli d'Italia dal coordinatore provinciale, Nicola Calandrini, e dal vice coordinatore regionale, Enrico Tiero; per la Lega c'erano il capogruppo alla Pisana, Angelo Tripodi, e i consiglieri comunali Giovanna Miele e Vincenzo Valletta; per l'Udc, Giuseppe Di Sangiuliano.

SODDISFAZIONE

Al termine della riunione, un'aria di moderato ottimismo: «Il dialogo prosegue e va nella direzione della definizione di un cronoprogramma fatto di punti condivisi. È un momento troppo importante per non trasformare una criticità in opportunità, il Patto per Latina sembra prendere corpo», afferma il sindaco, Damiano Coletta. Ma alla fine tutto rinviato. I vari partiti del centrodestra devono confrontarsi al loro interno e soprattutto con i vertici romani e nazionali. Per questo tutto rinviato di una settimana.

LE VERSIONI

In serata ciascuno la racconta a suo modo. «Sarà un governo di salute pubblica - esordisce Enrico Tiero, vice coordinatore regionale di Fratelli d'Italia - Il sindaco ci ha consegnato una proposta di programma che ha integrato con i temi che avevamo proposto noi come la destagionalizzazione, l'università, la macchina amministrativa». In realtà ieri il sindaco ha spiegato che per l'Università c'è il Campus che la Sapienza sta per realizzare all'ex Rossi Longhi, che la Fondazione Roma ha stanziato 400 mila euro per le aule didattiche di Medicina, che il Comune ha dato i locali dell'ex Tipografia. Identica situazione sul Porto. Farlo o non farlo? Inserirlo nel programma oppure no? Il centrodestra preme, il sindaco vuole invece garanzie sulla sostenibilità ambientale di un simile intervento, per questo ha proposto la creazione di una commissione di esperti che valuti pro e contro di un simile intervento.

Ma il centrodestra chiede garanzie. «Il documento va migliorato e in particolare vanno messe le scadenze - insiste Tiero - occorrono date certe per ogni cosa che si voglia realizzare. Adesso ci vedremo con i singoli rappresentati di ogni partito, per fare le integrazioni, e poi di nuovo insieme come coalizione». Il rappresentante di FdI precisa che «non si è parlato di presidenze. Non parliamo di poltrone finché non si chiariscono bene gli obiettivi che porteremo avanti per la collettività, deve essere un governo istituzionale sulle cose da fare». Di «ampio confronto sui temi» parla Giovanna Miele, secondo cui «il prossimo incontro (il 4 novembre, ndr) potrebbe essere quello decisivo». Alessandro Calvi (Forza Italia) a sua voilta ha spiegato che dovrà confrontarsi con il suo partito. Insomma, dalla riunione è emerso che le varie anime del centrodestra vogliono prima trovare la quadra al loro interno, poi dire sì o no.

DOCUMENTO

Quello consegnato da Coletta è un documento di sei pagine, che contiene 11 punti: un piano programmatico, elaborato sulla base della prima interlocuzione di lunedì. Si va da punti di Coletta, come il Distretto della salute o l'occupazione giovanile, a quelli di Zaccheo come la valorizzazione del nucleo di fondazione, con la città universitaria, e in particolare la proposta del centrodestra di una scuola di alta formazione per la pubblica amministrazione o il centenario, con l'istituzione di un comitato che dovrà organizzare eventi dal 2022 al 2032 o l'implementazione del personale della macchina amministrativa. E poi l'impiego della sede della Banca d'Italia, lo sviluppo della Marina, l'urbanistica e i Ppe annullati, lo sport. Coletta e il centrodestra si sono riaggiornati per giovedì 4 novembre, riunione che potrebbe essere decisiva, come dimostra anche la convocazione del primo Consiglio.

CONSIGLIO IL 9 NOVEMBRE

Ieri infatti è stata anche stabilita la data per la prima seduta del nuovo Consiglio comunale: si svolgerà il 9 novembre con i punti consueti: proclamazione degli eletti, elezione del presidente del Consiglio, esposizione delle linee programmatiche del sindaco. Nell'incontro di ieri si è parlato di nuovo della presidenza e Coletta ha chiesto a tutti di individuare un nome con criteri istituzionali da votare all'unanimità. Gli esponenti di centrodestra su questo si sono riservati.

MUZIO

In serata, il sindaco ha incontrato nuovamente anche Annalisa Muzio, consigliera comunale di Fare Latina, con cui l'interlocuzione potrebbe essere più semplice, a partire dalle politiche per lo sport e i borghi. PD Ieri alle 21, infine, si è tenuto anche il primo direttivo comunale del Pd dopo le elezioni, per affrontare l'analisi del voto.

Andrea Apruzzese

Vittorio Buongiorno

