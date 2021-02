© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOOrdinanza di chiusura per l'Hotel Covid di Latina Scalo a causa di un mancato adeguamento alle norme antincendio. Il Comune ieri ha emesso il provvedimento dopo la segnalazione dei vigili del fuoco. Lo stop è stato esteso a tutta la struttura che solo in parte è adibita a hotel Covid e si trova nei pressi della stazione di Latina Scalo. Contestualmente il Comune ha attivato le procedure per la ricerca di un altro albergo da dedicare alle persone che sottoposte a isolamento a causa del Coranavirus non hanno la possibilità di rimanere in isolamento a casa senza mettere a rischio di contagio gli altri componenti del nucleo familiare. Ieri gli ospiti in quarantena per Covid hanno dovuto lasciare le stanze, per fortuna non erano molti, sette in tutto: tre sono stati trasferiti presso un hotel Covid di Roma, sulla Laurentina, gli altri sono tornati a casa.L'ordinanza di chiusura, della durata di due mesi, fa seguito a una riunione indetta dalla Prefettura di Latina venerdì scorso, a cui hanno partecipato Comune e Asl. Il vertice è scaturito da un verbale dei Vigili del fuoco con il quale si evidenziava l'inottemperanza a precedenti prescrizioni in materia di antincendio, sia di natura tecnica che amministrativa.L'hotel Excelsior era stato sottoposto a verifica da parte dei vigili del fuoco durante l'estate scorsa. Dal sopralluogo effettuato in quell'occasione era emerso un problema relativo al piano antincendio e in particolare al collegamento tra i due plessi dell'hotel, uno dei quali dedicato ai pazienti Covid. I vigili del fuoco avevano prescritto l'adeguamento entro un determinato tempo, sia di natura tecnica che amministrativa, ma alla successiva verifica effettuata nei giorni scorsi hanno trovato la situazione immutata. Da qui la comunicazione alle istituzioni per le diverse competenze. «Naturalmente lo scopo dei controlli è garantire la sicurezza di tutti. Quello nell'hotel adibito ad accogliere i pazienti Covid - ha spiegato il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Latina, l'ingegner Stefano Smaniotto - era un controllo di routine, derivante dalle verifiche a campione che normalmente svolgiamo nel corso dell'anno».Il Comune ha quindi emesso un'ordinanza di sospensione attività. Fortunatamente gli ospiti in isolamento Covid presenti non erano molti in questi giorni ha commentato il sindaco Coletta e per loro si è trovata subito una soluzione alternativa. Stiamo invece lavorando per reperire un'altra struttura da mettere a disposizione per questa finalità».Rita Cammarone