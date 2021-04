11 Aprile 2021

CALCIO, SERIE D

Dopo dieci giorni torna in campo l'Insieme Formia, che ospita oggi alle 15 al Washington Parisio il Nola, invischiato nella zona calda della classifica. Un trittico terribile per i biancazzurri, che nel breve giro di cinque giorni riceveranno mercoledì 14 nel turno infrasettimanale la vice capolista Vis Artena (che ieri nell'anticipo è stata sorpresa 0-2 in casa dal Lanusei) e chiuderanno domenica 18 sul terreno della leader Monterosi, ormai in fuga verso la serie C dopo i risultati negativi delle dirette avversarie. Una settimana complicata ma al tempo stesso intrigante, che testerà lo stato di forma della squadra di Sasà Amato che all'andata, lo scorso 15 novembre, inflisse un severo 3-0 in trasferta ai bianconeri campani. Sono passati cinque mesi e tanto è cambiato nella storia del campionato: entrambe sono separate da dieci lunghezze, con i pontini, noni della classe a quota 32, vicini più ad un ipotetico posto play-off (il divario è di sei punti) che al traguardo della salvezza, ormai ad un passo dalla certificazione. Ma l'ambiente è perfettamente consapevole dei rischi che possono trasmettere questi confronti al cospetto di un avversario che si è rinforzato negli ultimi giorni e arriva con la chiara intenzione di rovesciare il pronostico. L'Insieme Formia, reduce dal successo contro il Team Nuova Florida e dal pari in extremis raccolto in Sardegna contro la Sassari Torres, ha salutato l'esterno D'Aniello e l'attaccante Longo, che giocheranno l'ultima parte di stagione in Eccellenza campana con Angri e Frattese. Le notizie positive riguardano il rientro dalla squalifica del centrocampista Gargiulo e del bomber argentino Gomez, capocannoniere del girone G con 13 reti, ex aequo con Alonzi (Vis Artena) e dell'esterno senegalese Tounkara, neo papà. Out è soltanto il capitano e centrale difensivo Pirolozzi, per infortunio. A dirigere la gara valida per l'ottava di ritorno sarà Simone Pistarelli di Fermo.

Andrea Gionti

