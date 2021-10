Venerdì 15 Ottobre 2021, 05:02

IL VERDETTO

A distanza di qualche mese da una condanna a sette anni di carcere ieri per Valentina Travali è arrivato un nuovo verdetto per altri due anni di detenzione. La componente dell'omonimo clan, sorella di Angelo e Salvatore, è infatti comparsa ieri mattina davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Mario La Rosa per rispondere della detenzione di una penna pistola calibro 22 con un bossolo all'interno dell'arma ed un centinaio di cartucce di vario calibro. Gli accertamenti tecnici disposti dalla Procura avevano accertato che la penna pistola, priva di matricola e punzoni di collaudo, era in buone condizioni ed alle prove dello sparo perfettamente funzionante. Il materiale era stato rinvenuto nella sua abitazione quando gli agenti di polizia, a febbraio scorso, le avevano notificato l'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per Reset, l'operazione coordinata dalla Dda di Roma contro la famiglia Travali e i loro fiancheggiatori che aveva portato all'arresto di 19 persone accusate a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso, di estorsione e omicidio, il tutto aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa. Nel processo tenutosi ieri mattina con rito abbreviato su richiesta della difesa per usufruire dello sconto di un terzo della pena, la donna era accusata di detenzione di arma da guerra clandestina, Il pm Simona Gentile ha chiesto una condanna a due anni e otto mesi mentre la difesa, rappresentata dall'avvocato Alessia Vita, ha chiesto l'assoluzione o in subordine la riqualificazione del reato in detenzione di arma comune. Il gup ha condannato l'imputata a due anni di reclusione. La donna si trova già in carcere essendo stata condannata a sette anni e due mesi per la detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, reato commesso mentre era ai domiciliari.

E.Gan.

