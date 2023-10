Lara Comi condannata a 4 anni e 2 mesi nel processo “Mensa dei poveri”

L'eurodeputata di Forza Italia Lara Comi è stata condannata dai giudici del tribunale di Milano a quattro anni e due mesi nel processo ribattezzato “Mensa dei poveri” che vede imputati politici e imprenditori per un presunto giro di tangenti. Lara Comi, difesa dall'avvocato Gian Piero Biancolella, era finita agli arresti domiciliari (poi revocati) nel novembre del 2019 per corruzione, false fatture e truffa ai danni dell'Unione europea per circa 500 mila euro per i corsi di formazione dei dipendenti di Afol, agenzia per la formazione, orientamento e lavoro.

Lara Comi, tribunale del Riesame: «Torna libera»

La sentenza

Vicenda che aveva visto coinvolto l'ex direttore dell'ente regionale Giuseppe Zingale e l'allora socia della Comi, Maria Teresa Bergamaschi, avvocato e commercialista che inizialmente aveva per parlato di una tangente da 10 mila euro.

Gli assolti

L'ex vice coordinatore lombardo di Forza Italia ed ex consigliere comunale milanese Pietro Tatarella e l'ex consigliere regionale lombardo Fabio Altitonante sono stati assolti, assieme ad un'altra cinquantina di imputati, perchè il fatto non sussiste. Tra gli assolti, anche l'ex patron dei supermercati Tigros, Paolo Orrigoni, come la stessa società. Condannato ad un anno e un mese l'ex deputato di Forza Italia, Diego Sottani.