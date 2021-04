25 Aprile 2021

CALCIO, SERIE D

VASTO (CHIETI) - Vastese e Aprilia non si sono fatti male ieri allo stadio Aragona, chiudendo la sfida valida per il quinto turno di ritorno sull'1-1, risultato che appare giusto al termine di una gara sostanzialmente equilibrata, anche se, classifica alla mano, il punto conquistato non porta grandi scossoni, poiché le due realtà sono in zona play-out, però accontenta i laziali che dovevano far dimenticare la batosta rimediata contro la Recanatese. Alla fine, forse, chi mastica amaro è la squadra del tecnico Fulvio D'Adderio che non ha ripetuto la buona prestazione di sei giorni fa in casa della capolista Campobasso, bloccando i molisani sul pari. Meglio gli ospiti nella prima frazione di gioco, dimostrando di essere più propositivi in attacco, difendendosi bene nella ripresa quando i padroni di casa si sono rivelati più pericolosi, soprattutto dopo aver subito il gol del momentaneo vantaggio degli avversari su calcio di rigore, assegnato per un fallo (atterramento) di Monza (al suo esordio in biancorosso) su Calisto e il direttore di gara non ha esitato ad assegnare la massima punizione. Dal dischetto, quando il cronometro segnava il terzo minuto, ci ha pensato Vasco a trasformare la massima punizione. Pur senza brillare e meno propositiva rispetto al match con il Campobasso, insomma, la Vastese ha avuto delle situazioni per segnare e, perché no, anche vincere, ma l'Aprilia, che deve anche ringraziare il portiere Salvati, in giornata di grazia e autore di alcuni buoni interventi, ha saputo difendersi con ordine, specialmente quando i biancorossi si sono ripresentati in campo con il piglio giusto e dopo il pareggio di Martieniello, servito da Obodo su punizione. Come detto, il risultato è giusto perché le due squadre si sono affrontate alla pari, provando a vincere, vista la posta che c'era in palio. A fine gara, così l'allenatore dell'Aprilia: «Non è stato certamente facile , ma considerando che eravamo reduci da una giornata da dimenticare che avrebbe potuto far saltare certi meccanismi, mi ritengo soddisfatto della reazione che hanno avuto i miei ragazzi».

IL TABELLINO

Vastese (3-4-3): Boccanera 6,5; Di Filippo 6,5, Altobelli 6,5, Diallo 6; Obodo 6, Di Prisco 6 (22'st Lenoci ng), Cauterucci 6 (18'st Diarra 6), Monza 5,5 (33'st Cardinale ng); Martiniello 7 (42'st Franzese ng), Bernardi 6, Mamona 6. All. D'Adderio 6.

Aprilia (4-4-2): Salvati 7; Calisto 6, Pollace 6,5, Battisti 6, Succi 6; Ouedrago 6 (38'st Sansotta ng), Luciani 6, Bernardini 6 (27'st Bianchi ng), Vasco 7; Bosi 6 (42'st Corelli ng), Laghigna 6,5. All. Galluzzo 6.

Arbitro: Eremitaggio di Ancona 7.

Reti: 3'st Vasco (rigore), 5'st Martiniello. Note: ammoniti Altobelli, Succi e Ouedraogo, calci d'angolo 4 a 2 per la Vastese.

Michele Del Piano

