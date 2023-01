Mercoledì 4 Gennaio 2023, 09:52

Futuro in salita per il lungomare di Latina, tra frane e smottamenti: il Comune corre ai ripari. L'attesa gestione del porto canale l'affidamento dello specchio acqueo risale a settembre 2021 - è appesa ora alle ultime criticità, dovute al cedimento delle sponde realizzate solo pochi anni fa, a completamento del progetto Noli. Segnali di degrado della struttura erano già evidenti da tempo, ma poco prima di Natale i carabinieri per la biodiversità di Fogliano hanno segnalato agli enti locali ulteriori smottamenti degli argini in prossimità della foce del corso d'acqua, sia a destra che a sinistra, con maggiore evidenza in quest'ultimo lato. A peggiorare la situazione sarebbero state, secondo una prima ricognizione, le ultime abbondanti piogge. Necessari ed urgenti gli interventi di ripristino.

Quali i provvedimenti da adottare? Le competenze sono molteplici e per questa ragione, proprio ieri, il servizio comunale di Latina competente per la Marina, diretto dall'architetto Daniela Prandi, ha indetto una conferenza dei servizi per condividere la problematica con il servizio Ambiente dello stesso Comune, il settore viabilità della Provincia di Latina, il Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, l'Ente Parco nazionale del Circeo e l'Ufficio circondariale marittimo di Terracina. L'obiettivo è quello di individuare e realizzare interventi di mantenimento dell'operatività del porto canale. Un passaggio fondamentale per consegnare la struttura al concessionario, il Consorzio Porto di Latina che si è aggiudicato l'affidamento con procedure di evidenza per la gestione di circa 200 posti barca. L'invito alla conferenza dei servizi, che avrà luogo il 19 gennaio prossimo, è stato inoltrato per conoscenza, oltre che al commissario straordinario del Comune di Latina Carmine Valente e ai Carabinieri forestali stazione di Fogliano - anche al Consorzio Porto di Latina.

Anche la strada lungomare che collega Rio Martino a Capoportiere non è in buona salute. Anzi. Mareggiate e piogge hanno comportato cedimenti che hanno interessato la carreggiata e la sottostante duna costiera, in un ambiente tanto importante da un punto di vista naturalistico quanto fragile e sottoposto a tutela dall'Ente Parco nazionale del Circeo. Al momento il tratto è parzialmente interdetto al traffico veicolare, con la sola possibilità di transito a senso unico da Rio Martino a Caportiere. La sola idee di arrivare in queste condizioni, se non addirittura alla chiusura totale per effetto di possibili ulteriori frane, toglie il sonno agli operatori del lungomare. Un lungomare che nella direzione di Sabaudia affronta gli stessi problemi. Insomma, c'è il rischio che per la prossima estate venga compromessa la fruibilità del litorale.

Il Comune di Latina, in questi giorni, ha mosso i primi passi. Il servizio Decoro e manutenzioni, diretto dall'architetto Micol Ayuso, ha predisposto un progetto di fattibilità tecnica ed economica di un intervento di ripristino. Ha svolto un incontro con l'Ente Parco nazionale del Circeo, richiedendone un altro con la Regione Lazio per un'istanza di adeguato finanziamento. La Regione Lazio, ulteriormente sollecitata, ha comunicato al Comune di Latina, per le vie brevi, che l'incontro richiesto si svolgerà a giorni, subito dopo le festività.