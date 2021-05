11 Maggio 2021

GLI ESCLUSI

Sono gli unici Comuni ad essere restati fuori dalla lista delle spiagge con Bandiera Blu della provincia di Latina. Itri, Formia e Ponza non hanno presentato alcuna domanda per diverse ragioni. Per quanto riguarda il Comune di Itri, come spiega l'ex sindaco Antonio Fargiorgio, il tratto di spiaggia «non è raggiungibile con tutte le prescrizioni e le norme di sicurezza, c'è anche un contenzioso in corso, e per questo motivo il nostro Comune non riceve nemmeno i finanziamenti da parte della Regione».

Discorso diverso per Formia, dove l'ex sindaco Paola Villa non ha fatto in tempo a presentare la domanda perché caduta a dicembre. «La nostra intenzione spiega era inviare la documentazione, ma purtroppo non ci siamo riusciti. In questi due anni e mezzo abbiamo lavorato molto sulla salute delle acque, tanto è vero che già sul Rio Santa Croce siamo passati da acque fortemente inquinate in acque inquinate come certificato da Goletta Verde. Importante per la Bandiera Blu sulla spiaggia di Vindicio, per esempio, la delocalizzazione degli impianti di itticoltura, per la quale non abbiamo confermato le concessioni. Stavamo lavorando anche sugli impianti di sversamento, in collaborazione con il Parco Riviera di Ulisse, presso il porticciolo romano e su tutta l'area del parco dove insistono diverse abitazioni e abbiamo portato Acqualatina a monitorare sugli scarichi abusivi. Molto è stato fatto per la realizzazione di una nuova pista ciclabile e ottenuto anche finanziamenti sulle discese a mare con l'abbattimento delle barriere architettoniche. Un altro finanziamento ottenuto ha riguardato le sedie dei disabili, è stata una delle nostre ultime delibere approvate: da giugno dovrebbero già essere disponibili per gli stabilimenti balneari. Nel 2019 siamo stati il primo Comune del sud pontino ad aderire al plastic free, ottenendo dei fondi per realizzare le casette dell'acque».

Infine, anche Ponza risulta tra i Comuni fuori dalla Bandiera Blu. Se Ventotene ha ottenuto anche quest'anno la bandiera per la spiaggia di Calanave, l'isola maggiore dell'arcipelago pontino non ha proprio partecipato al bando della Fee.

