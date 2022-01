Lunedì 10 Gennaio 2022, 05:01

LA SITUAZIONE

Si contano altri 719 casi fra i residenti della provincia di Latina, un numero ancora molto elevato ma a cui si aggiungo purtroppo altri 1.888 nuovi casi emersi da tamponi di farmacia tra ieri e il primo gennaio che ancora non erano stati registrati dalla Asl. Il numero che ne viene fuori è pesante: 2.607 nuovi positivi. Un dato che fa schizzare il numero dei contagi di questa settimana a

7.897, ovvero il 56,40% in più rispetto ai sette giorni precedenti. Dall'inizio dell'anno il totale è spaventoso e conta 9.085 nuovi contagi solo dal 1 gennaio a oggi. E si tratta di casi che, come sottolineato dalla stessa direttrice generale dell'azienda sanitaria Silvia Cavalli, potrebbero addirittura essere sottostimati. In tutto il mese di dicembre, pure catastrofico sotto il profilo della diffusione del Covid, si erano registrati solo 8mila positivi. Sono bastati nove giorni di gennaio per contarne di più.

Allo stato attuale poco meno di 16mila residenti in provincia si trovano in isolamento domiciliare, mentre 17mila persone sono in quarantena per contatti con positivi. Vale a dire circa 33mila cittadini bloccati dal virus. Ma il picco, come si è tornati a ripetere ancora anche in questi giorni, non è ancora arrivato, la curva è destinata a salire ancora e probabilmente il peggio arriverà con il ritorno a scuola.

Intanto, il bollettino della Asl non ha segnalato nuovi decessi, c'è stato invece un ricovero al Goretti e un trasferimento di un paziente a Roma. Solo 8 invece le notifiche di guarigione. Il totale delle vaccinazioni effettuate nella giornata di sabato ammonta a 6.095, di cui 593 prime dosi, 667 seconde e 4.835 booster. Infine, uno sguardo al Lazio che ieri ha contato 12.828 nuovi casi, che portano al 13,2% il rapporto tra positivi e tamponi. Su 164.491 attuali positivi i ricoveri in area medica sono 1446, 194 le terapie intensive.

LA MAPPA

Le città con più casi restano Latina, Aprilia e Fondi. Il capoluogo ieri ha sommato 235 casi positivi più altri 379 (per un totale di 614 nuovi casi). Ad Aprilia i casi di ieri sono stati 103 a cui vanno aggiunti altri 434 contagi per un totale drammatico di altri 537 nuovi positivi. Poi c'è Fondi con 22 nuovi casi più altri 243 (263 nuovi contagi in tutto). A tre cifre anche il dato di Terracina che ne somma 72 e 194 per un totale di 166. La cosa clamorosa sommando i due bollettini emessi ieri dalla Asl è che non ci sono comuni pontini senza nuovi casi, anche Campodimele e Ropccamassima hanno fatto registrare un nuovo caso. Per avere una mappa completa di tutti i casi nei comuni pontini: https://www.ilmessaggero.it/latina

Laura Pesino

