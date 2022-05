Lunedì 9 Maggio 2022, 08:20

La solidarietà esiste. Lo sa molto bene un pensionato del capoluogo ciociaro che vive da solo con la sua cagnetta Mya (in foto), una meticcia di due anni. La bestiola purtroppo si è ammalata di piometra, una malattia che può portare anche alla morte se non si interviene chirurgicamente. Ma il pensionato non aveva i soldi per l'operazione e non sapeva come fare. Ma la storia ha avuto un lieto fine grazie al buon cuore di tanta gente. Rosa Fiore, una volontaria animalista di Frosinone che tutti i giorni si reca nel parco situato nella parte bassa della città per portare a spasso le bestiole in custodia, si è accorta che da qualche giorno vedeva il pensionato da solo, senza la sua adorata Mya. L'uomo quindi le ha raccontato che la cagnetta si era ammalata di piometra, una patologia che colpisce l'utero. Purtroppo il veterinario gli aveva detto che per salvare la bestiola doveva essere immediatamente operata, e lui tutti quei soldi (circa un migliaio di euro) non li aveva.

La volontaria subito pensato ad una gara di solidarietà. La prima cosa che ha fatto è stata scrivere un post su Facebook raccontando la storia di questo signore che non poteva più portare a spasso la sua cagnolina perché stava malissimo. «Se mi conoscete - ha scritto la volontaria sui social sapete che non chiedo mai nulla. Possiamo dare una zampa?» . A quel punto numerosi residenti della zona, artigiani, professionisti ed anche l'associazione animalista di Pontecorvo Anima randagia e Le code degli angeli ODV di Frosinone hanno contribuito a raccogliere il denaro che serviva per l'intervento di Mya. Due giorni fa la cagnetta è stata operata. L'intervento, nonostante fosse molto delicato, è andato a buon fine. A breve l'amica a quattro zampe potrà correre a giocare con i suoi amici pelosi al parco, ma soprattutto potrà di nuovo andare a spasso con il suo padrone e fargli tanta compagnia. Ancora una volta la solidarietà ha portato gioia e amore.

Marina Mingarelli

