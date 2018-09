Il supermarket con i robot: far la spesa diventa un film

di Alessandro Sisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Nella guerra aperta tra i due tech giant dell’e-commerce Amazon e Alibaba per la conquista della spesa alimentare dei consumatori globali, abbiamo assistito nell’ultimo anno ad una ibridazione dei modelli di business online, con la creazione di catene di supermercati che utilizzano tecnologie robotiche, intelligenza artificiale e applicazioni mobile per digitalizzare l’esperienza di acquisto nel punti vendita fisici. Amazon, dopo aver acquisito i 470 supermercati di Whole Foods sparsi in Usa, Canada, UK, ha aperto al pubblico...