Scuola, il boom del sostegno: più 50% di studenti disabili

di Lorena Loiacono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Nella scuola cresce di anno in anno la richiesta di sostegno. Aumentano, infatti, tra i banchi di classe i ragazzi con disabilità certificate ma, dall’altra parte della cattedra, i docenti non sono mai abbastanza. Negli ultimi 12 anni, infatti, gli studenti riconosciuti come disabili sono fortemente aumentati e così, nonostante siano aumentati anche i docenti specializzati sul sostegno, la scuola resta comunque in affanno: i numeri infatti crescono di anno in anno. E così anche per l’anno scolastico 2018-2019...