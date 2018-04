Cassazione, sono molestie anche le telefonate mute

di Michela Allegri

ROMA Comporre il numero, attendere la risposta dall’altro capo della cornetta e, poi, riagganciare. Quello che può sembrare un semplice scherzo telefonico, in realtà è un reato a tutti gli effetti. L’ha stabilito la Corte di Cassazione, annullando l’assoluzione di un quarantenne che, per dispetto, aveva vessato i vicini di casa con decine di telefonate mute. Non sono bastate le rimostranze dell’imputato, che ha raccontato di avere agito mosso dall’esasperazione. A suo dire, i condomini lo...