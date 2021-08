Giovedì 5 Agosto 2021, 05:01

Matteo Salvini in piazza a Cisterna per sostenere la candidatura a sindaco di Pierluigi Di Cori. Il leader della Lega prima di arrivare sul palco di piazza XIX Marzo si è fermato a Cisterna Vecchia, per lasciare dei fiori su La Scalinata degli Angeli. Oltre i rappresentati locali della Lega, Andrea Nardi e Fabiola Ferraiuolo erano presenti anche i parenti delle donne vittime di violenza, con cui Salvini si è fermato a parlare prima di spostarsi in piazza dove era atteso dai suoi sostenitori. «Dovete avere cura della Scalinata degli Angeli e mantenere sempre vivo il ricordo delle donne vittime di violenza», ha esordito, poi si è soffermato sul tema dei quesiti referendari e ha salutato il candidato sindaco Di Cori. «Pierluigi tra due mesi sarà il sindaco Cisterna, a capo di una buona amministrazione che lavorerà per la città e i cittadini». La piazza si è infiammata sulle tematiche immigrazione e giustizia. «Non ricordo un evento politico con una piazza così piena di gente - il commento di Pierluigi Di Cori - dobbiamo ricostruire un paese per i nostri figli, come hanno fatto i nostri genitori per noi».

Daniele Ronci

