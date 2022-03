Zurich assicurazione “taglia” la Z. «Simbolo di sostegno alla Russia, può essere male interpretata»

Zurich Insurance ha rimosso il suo logo Z dai social media dopo che la lettera è diventata un simbolo di sostegno in Russia all'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca.

La società di assicurazioni ha fatto sapere che sta rimuovendo il logo - una Z bianca su sfondo blu - perché non vuole essere interpretata erroneamente come un sostegno alla Russia nell'attuale conflitto.

Zurich Insurance removes Z symbol after letter used to show support for Ukraine war https://t.co/Y3IT8T3Ke9 pic.twitter.com/nyV5kJ2RJ3 — Reuters (@Reuters) March 27, 2022

«Stiamo temporaneamente rimuovendo l'uso della lettera Z dai canali social in cui appare isolata e potrebbe essere interpretata erroneamente», ha detto la società alla Reuters in una nota. «Stiamo monitorando da vicino la situazione e intraprenderemo ulteriori azioni se e quando necessario», ha spiegato la società, a seguito di un rapporto del quotidiano The Telegraph in Inghilterra.

La lettera Z è stata utilizzata come contrassegno sui veicoli militari russi che prendono parte al conflitto ed è stata adottata dai russi che sostengono la guerra, essendo prominente sulle bandiere e alle manifestazioni pro-Cremlino. Per saperne di più Mosca ha descritto le sue azioni in Ucraina come una «operazione militare speciale».