Ucraina, comandante russo investito e ucciso con un tank da un suo soldato: gesto d'ira per l'alto numero di perdite

Un comandante russo sarebbe stato investito da uno dei suoi soldati con un carro armato, in un gesto d'ira per l'alto numero di perdite della sua unità nel conflitto in Ucraina. Sui social sono state diffuse le immagini del colonnello russo Yuri Medvedev, comandante della 37/ma brigata fucilieri motorizzati, trasportato in ospedale in Bielorussia con gravi ferite alle gambe. Secondo il "The Guardian", il militare sarebbe poi deceduto. Fonti ucraine stimano che il suo battaglione abbia perso finora metà dei circa 1.500 componenti tra morti e feriti.

I militari, esausti e preoccupati per gli ordini del generale, avrebbero deciso di sbarazzarsi di lui. Uno psicodramma, che molti battaglioni russi stanno vivendo durante la guerra. Spesso disorganizzati, stremati e affamati, si stanno scontrando contro la forza inaspettata del popolo ucraino.

Not killed, feet crushed. Colonel Yuri Medvedev. pic.twitter.com/FqWAMHw39j — Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) March 25, 2022

Le difficoltà dell'esercito russo

«Crediamo che il comandante sia stato ucciso deliberatamente dalle sue stesse truppe», le parole di un funzionario occidentale che ha appreso la notizia. Inoltre, si ritiene che un altro generale russo sia stato ucciso dalle forze ucraine, portando il totale dall'inizio della guerra a sette. Un numero straordinariamente alto, dovuto - secondo gli analisti - ai problemi dell'esercito nelle avanzate e alla necessità dei generali di guidare e motivare le truppe al fronte. «È chiaro che la Russia sta riconoscendo che non può perseguire le sue opzioni su più assi contemporaneamente», ha aggiunto il funzionario.

La Russia ha ufficialmente abbandonato la strada della guerra lampo in Ucraina e, stando a quanto dichiarato dal ministero della Difesa, ha deciso di concentrare i maggiori sforzi sulla «liberazione del Donbass», dal 2014 oggetto di contesa e teatro di scontri. Un altro dei segnali che rivelano le difficoltà.