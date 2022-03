Zelensky scappato in Polonia? Da Mosca è caccia al presidente, ma Kiev risponde: «È con la sua gente, nessuna fuga»

Volodymyr Zelensky si è rifugiato in Polonia? La guerra si fa anche con la propaganda. La Russia prova a minare il morale della resistenza e annuncia che «il presidente Zelensky non è più in Ucraina, ma è fuggito in Polonia». Poche ore più tardi arriva la risposta: «Gli occupanti hanno diffuso un altro falso dicendo che il presidente Volodymyr Zelensky ha lasciato il Paese. Non è vero, il presidente è Kiev con la sua gente».

Una strategia del Cremlino, già attuata nei giorni scorsi. Il tutto dopo che questa mattina è stata diffusa la notizia che il leader ucraino sarebbe sopravvissuto a tre tentativi di omicidio.

Ucraina, crimini di guerra: Putin potrebbe essere processato dalla corte penale internazionale?

Ucraina, attacco alla centrale nucleare di Zaporizhazhia, Zelensky: «L'Europa deve svegliarsi, nessuno aveva osato così»

Zelensky braccato dai mercenari

Da Mosca continua la caccia all'uomo. Volodymyr Zelensky resta l'obiettivo numero uno di Putin, che vuole ribaltare il suo governo e mettere un fedelissimo al suo posto. Secondo quanto rivelato dal Times, mercenari del gruppo Wagner e forze speciali cecene sarebbe stati incaricati di «eliminare» il presidente dell'Ucraina. Il giornale afferma però che i funzionari ucraini sarebbero stati informati dei piani da alcuni membri del Servizio di sicurezza russo che sono contrari alla guerra.

Il Times scrive inoltre che il gruppo Wagner ha subito perdite nei diversi tentativi di assassinare Zelensky. È «inquietante» quanto sia ben informato il team di sicurezza di Zelensky, ha detto una fonte. Un attentato sarebbe stato sventato sabato alle porte di Kiev, dove i killer ceceni sarebbero stati «eliminati».