Wagner, The Moscow Times: «Putin ha ordinato agli 007 russi di prepararsi a un nuovo golpe dopo la morte di Prigozhin»

Vladimir Putin ha allertato i servizi di intelligence russi perché teme che possa avvenire una nuova ribellione da parte del gruppo Wagner dopo la morte di Yevgney Prigozhin. A riportare la notizia è The Moscow Times che cita fonti vicine al Cremlino. Lo zar teme che i mercenari della Wagner incolpino direttamente lui per la morte di Prigozhin e che, dunque, cerchino vendetta. Ad alimentare le tensioni, l'ordine del Cremlino di non dare risalto ai funerali dell'ex «cuoco di Putin» e dei suoi uomini.

Elezioni in Russia, il Cremlino sceglie i candidati in base all'età. «Così Putin non sembra vecchio»

I timori dello zar

Putin è rimasto «scottato» dal precedente ammutinamento di Prigozhin tanto che ha dato indicazioni ai suoi «007» che hanno ordinato di fermare qualsiasi nuovo raduno dei Wagner che potrebbe trasformarsi in una nuova marcia su Mosca. «I carri armati che si sono avvicinati a meno di 200 chilometri da Mosca hanno impressionato a Vladimir Putin, un uomo che ha governato per più di vent'anni», riporta il Moscow Times.

Putin vuole che l'esercito di mercenari della Wagner sia sciolto - anche se è nato per sua volontà. Questo perché gli uomini di Prigozhin credono che dietro l'assassinio del loro leader ci sia la mano dello zar. «Molti membri di Wagner credono che le autorità russe abbiano agito per uccidere Prigozhin», ha detto Oleg Ignatov, analista dell'International Crisis Group.