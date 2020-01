Virus in Cina, quarta vittima. Uomo in isolamento in Australia, positivo anche bimbo filippino

Quarta vittima in Cina per il virus misterioso. Le autorità sanitarie hanno confermato la morte di una quarta persona a Wuhan, capoluogo della provincia di Hubei, dove si è sviluppato il focolaio del nuovo coronavirus. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Xinhua, l'uomo, 89 anni, è morto domenica. Ci sono nuovi 77 casi in Cina, portando a 291 il totale. Lo riferiscono le autorità sanitarie cinesi.

Un uomo è stato messo in isolamento a Brisbane, in Australia, dopo aver manifestato sintomi simili a quelli provocati dal virus misterioso in Cina, dove si sono registrati già decine di casi. L'uomo era tornato di recente da una visita a suoi parenti a Wuhan, la città della Cina dove si è sviluppato il focolaio del nuovo coronavirus. «Gli abbiamo fatto alcuni test e stiamo aspettando i risultati», ha detto la responsabile sanitaria del Queensland, Jeannette Young, parlando del paziente.

È risultato positivo al test sul nuovo coronavirus anche un bambino cinese di cinque anni ricoverato mentre si trovava nelle Filippine. A renderlo noto è stato il Dipartimento alla Salute delle Filippine oggi. Il bambino, cinque anni, originario di Wuhan è arrivato a Cebu City lo scorso 12 gennaio «per prendere accordi per studiare l'inglese», ha dichiarato il dottor Ferchi Avelino. Lo stesso giorno è stato confinato in ospedale. Il bambino che aveva febbre, tosse e irritazione alla gola, è risultato negativo a Mers-Cov e Sars ma positivo al «pancoronavirus non specificato», ha spiegato il ministro della Salute Francisco Duque III citato da Abs-Cbn News.

Virus misterioso in Cina, tra i sintomi ci sono tosse e febbre

Allarme Iss: «Passa da uomo a uomo». Controlli sui voli in Italia





L'ambasciata italiana a Pechino raccomanda di fare riferimento ai seguenti siti: WHO: https://www.who.int/health-topics/coronavirus, CDC (Centers for Disease Control and Prevention): https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html, Viaggiare Sicuri: http://www.viaggiaresicuri.it/country/CHN. E raccomanda inoltre di evitare contatti con animali e persone affette da patologie respiratorie.

