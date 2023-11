Israele, gruppi femminili preoccupati per le prove forensi degli stupri commessi dai terroristi di Hamas il 7 ottobre

Prima c'è stato un rapporto choccante pubblicato dal giornale israeliano Yedioth Ahronoth che per primo ha lanciato l'allarme sul fatto che alcune prove degli stupri e delle orrende mutilazioni alle donne israeliane nei kibbutz colpiti dai terroristi di Hamas lo scorso 7 ottobre non sarebbero state adeguatamente fotografate, conservate o esaminate perché divenissero effettive prove forensi. Tanti corpi delle vittime sono già stati sepolti. Poi c'è stata la denuncia dei gruppi per i diritti femminili in Israele che hanno messo in evidenza i punti deboli e le carenze nel preservare le prove forensi delle violenze sessuali. I motivi, a loro dire, sarebbero molteplici e in parte adducibili al fatto che le indagini nei giorni successivi alla mattanza, sono state condotte da quattro diverse organizzazioni senza un necessario coordinamento. Inoltre è stato messo in evidenza che venne permesso di tornare nei siti delle violenze troppo presto, mettendo a rischio le prove stesse.

L'attacco di Hamas in Israele, la ricostruzione del Guardian: così gli ordini sono stati tenuti segreti fino all'ultimo

Naturalmente le decine e decine di stupri di gruppo, così come gli oltraggi sui corpi delle donne israeliane sono documentate nei filmati delle telecamere che i miliziani di Hamas avevano addosso o sull'elmetto.

Altre volte gli stupri li filmavano con i telefonini. Il materiale è stato poi caricato sui social e diffuso come trofeo. A questa prova si aggiungono naturalmente le centinaia di testimonianze di coloro che sia al rave, sia nei kibbutz sono riusciti a nascondersi alla carneficina. Ci sarebbe persino la sequenza di una donna incinta che prima ha subito violenza e poi è stata sventrata da un miliziano che ha estratto il feto.

Isis, la mappa del terrore: ecco tutti gli affiliati che hanno giurato fedeltà al Califfato



Molte delle atrocità sono state raccolte in un filmato di 40 minuti che ora viene proiettato a giornalisti e politici. Tuttavia, il materiale più angosciante non è stato rilasciato perchè troppo difficile da guardare e anche per preservare la dignità delle vittime. Secondo i gruppi femminili israeliani sarebbe stato fatto un lavoro investigativo lacunoso al fine della documentazione necessaria al processo. Molti corpi sono già stati restituiti alle famiglie per i funerali.

al Hochman, un funzionario dell'Israel Women's Network, ha dichiarato al Guardian che «la maggior parte delle donne sono state violentate e poi uccise ma non capiremo mai il quadro completo, perché i corpi sono stati bruciati, oppure sepolti senza prelevare campioni».



In risposta all'articolo di Yedioth Ahronoth, il ministero della giustizia israeliano ha dichiarato: «Le accuse di negligenza da parte dello Stato sono irresponsabili e non hanno basi. Dal 7 ottobre è stata condotta un'intensa attività investigativa e legale, con una visione generale dell'intero attacco terroristico, in tutti i suoi aspetti». Lo stupro e l'aggressione sessuale sono considerati crimini di guerra e una violazione del diritto internazionale umanitario. Israele sta raccogliendo prove visive, digitali e forensi per un'indagine sui crimini di guerra e sui crimini contro l'umanità da presentare all'Aja, alla corte penale internazionale (CPI).