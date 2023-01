Mercoledì 11 Gennaio 2023, 16:49 - Ultimo aggiornamento: 17:11

L'Autorità Federale dell'Aviazione degli Stati Uniti ha revocato l'ordine di bloccare tutti i voli negli Stati Uniti dopo che un guasto al sistema aveva lasciato per ore piloti, compagnie aeree e aeroporti senza informazioni cruciali per la sicurezza. Il guasto ha comportato il blocco di tutti i voli in partenza dagli Stati Uniti. L'agenzia ha dichiarato che «le normali operazioni di traffico aereo stanno riprendendo gradualmente in tutti gli Stati Uniti».

L'interruzione delle partenze è stata provocata da un guasto al sistema che la Federal Aviation Administration (FAA) utilizza per inviare avvisi di sicurezza in tempo reale ai piloti.

Questi avvisi si chiamano NOTAM (acronimo di Notice to Air Mission, prima erano Notice to Airmen, letteralmente avviso agli aviatori) e sono fondamentali per la pianificazione dei voli: vengono utilizzati per condividere informazioni sui pericoli in aria o a terra, come piste chiuse, restrizioni dello spazio aereo e interruzioni del segnale di navigazione.

Questi avvisi sono stati creati nel 1947, sul modello di messaggi usati per avvisare i capitani delle navi dei pericoli in mare.

Nel momento in cui scriviamo la Federal Aviation Administration ha dichiarato di aver revocato la sospensione di tutte le partenze nazionali, ma migliaia di voli sono ancora in ritardo. La Casa Bianca ha dichiarato che non ci sono prove di un attacco informatico.

Usa, guasto informatico FAA: a terra gran parte degli aerei

NOTAM, come funziona il sistema degli avvisi per chi guida un aereo

Notice To AirMen (Notam). Si chiama così il sistema che ha subito un guasto e che ha bloccato da questa mattina e fino alle 15 i voli nazionali negli Stati Uniti. Notam è una notifica distribuita tramite mezzi di telecomunicazione, contenente informazioni relative all'istituzione, alla condizione o alla modifica di strutture, servizi, procedure o pericoli aeronautici, la cui conoscenza tempestiva è essenziale per il personale coinvolto nelle operazioni di volo.

Analogamente esistono gli Snowtam, Ashtam e Birdtam, per gli eventi specifici (neve, cenere vulcanica, concentrazione di uccelli). I Notam, come spiega un documento dell'Enac, seguono una codifica ottenuta suddividendo il messaggio in gruppi di informazioni organizzate in 3 blocchi principali: primo blocco "gruppo serie e data" identifica in maniera univoca il Notam e la macro area di pertinenza; il secondo blocco "gruppo qualificatore" racchiude in maniera sintetica il contenuto stesso; il terzo blocco "testo" riporta in maniera esplicita il contenuto del Notam stesso con i dettagli relativi ad orari e modalità di attivazione, l'oggetto ed altri dettagli.

Lo Snowtam è una serie speciale di Notam con la quale si notifica la presenza o la rimozione di condizioni di pericolo dovute ad 'inquinantì quali neve, neve mista ad acqua, ghiaccio, brina, acqua ristagnante o acqua associata con neve, neve mista ad acqua, ghiaccio, brina sull'area di movimento. Questo report diviene elemento fondamentale per la corretta valutazione delle condizioni della pista in relazione alle performance del proprio aeromobile al fine di garantire l'operabilità in piena sicurezza.

L'Ashtam è un avviso che fornisce informazioni sullo stato di attività di un vulcano quando un cambiamento nella sua attività ha, o si prevede che abbia, un significato operativo. In caso di eruzione vulcanica che produce una nube di cenere di importanza operativa, l'Ashtam fornisce anche informazioni sulla posizione, estensione e movimento della nube di cenere sia sulle rotte aeree che sui livelli di volo interessati. Il periodo massimo di validità di un Ashtam è di 24 ore. È necessario emettere un nuovo Ashtam ogni volta che si verifica un cambiamento nel livello di allerta.

Il Birdtam è un tipo di Notam specializzato che fornisce informazioni sul rischio o sull'allarme di birdstrike, in particolare per lo spazio aereo a basso livello. A differenza di Ashtam o Snowtam, Birdtam non è un termine ufficiale Icao e non è di uso universale. Tuttavia, il termine Birdtam è riconosciuto nell'European Aeronautical Information System Database (Ead) e ha il proprio indirizzo Aeronautical Fixed Telecommunication Network.