Vegano affitta casa ma inserisce una clausola: «Qui è vietato cucinare carne e pesce»

New York sta cambiando il proprio volto: meno hamburger e hot dog, più spazio agli alimenti vegani. Non bisogna esagerare però: il rischio è di diventare estremisti della dieta senza derivati animali, o meglio, nazi-vegan. È quello che è successo a Brooklyn con una bizzarra richiesta di un proprietario di casa.



No alla carne e al pesce

«Divieto assoluto di cucinare carne e pesce all'interno degli appartamenti».

Questa la richiesta fatta da un proprietario di casa vegano ai due interessati alla dimora. L'uomo non tollera che vengano preparati derivati animali nella sua dimora. Non bastasse, il proprietario vive pure nello stesso edificio e, di conseguenza, non vuole che l'odore del cibo cucinato si disperda nell'ambiente del palazzo.

L'insolito annuncio è stato pubblicato sul sito Nextdoor.com ( e poi rimosso). Il titolo? «Niente carne/pesce nell'immobile». Il New York Times spiega che gli eventuali affittuari non devono essere necessariamente vegani, basta solo che non preparino carne e pesce all''interno dell'edificio.

Per quanto strana possa sembrare la richiesta, in realtà pare che sia in vigore addirittura dal 2007, anche se nessuno dei precedenti inquilini si è mai lamentato.

«A loro non importava, perché compravano cibo da asporto», ha spiegato una persona che vive nello stesso stabile al sito Insider, aggiungendo che l'edificio in questione «ha una buona ventilazione, ma non straordinaria», il che potrebbe giustificare il limite imposto dal proprietario».