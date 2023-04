James Cromwell salva un maialino dal macello e lo chiama Babe (come il protagonista del suo film). Le tenere immagini

Chi non ricorda il burbero contadino dal cuore d'oro con in braccio il maialino che aveva appena adottato? Di certo, visto il successo planetario ottenuto al botteghino da "Babe, maialino coraggioso", tutti o quasi. Sì perché dall'uscita di quella pellicola del 1995 di cose straordinarie ne sono accadute. A partire proprio da quel contadino dai modo gentili, Arthur Hogget che, oltre a regalare la nomination all'Oscar al suo interprete, James Cromwell, gli avrebbe persino cambiato la vita. Già vegetariano dalla metà degli anni settanta, pare che Cromwell si sia deciso a divenire vegano proprio durante le riprese del film. Una scelta a favore degli animali, e non solo, che avrebbe sostenuto con forza negli anni a seguire.

Il salvataggio

Come quando, era il dicembre del 2015, fini' per essere arrestato durante una manifestazione di protesta contro la costruzione di una centrale elettrica a nord di New York. "Le emissioni prodotte da quell'impianto, aveva sostenuto, avrebbero potuto provocare problemi di salute". Oppure come avvenuto nel 2019 quando, di fronte alla Texas A&M University, venne nuovamente fermato mentre protestava contro la vivisezione. Così, ciò che è accaduto soltanto poche ore fa, se non ha stupito più di tanto i fan del poliedrico attore, di certo li ha inteneriti. L'ormai anziano ottantatrenne, infatti, non appena venuto a sapere di un maialino caduto da un camion che lo stava trasportando incontro alla morte, commosso si è immediatamente prodigato per salvarlo. E tanto ha fatto che, alla fine, ci è riuscito. Dal canto suo, al piccolo maialino ferito e sporco, non è parso vero di essere curato, lavato e finalmente coccolato.

Come documentato dalle tenere immagini diffuse da PETA U.K. che proponiamo, al piccolo che prende sonno tra le amorevoli braccia di una volontaria, Cromwell, collegato via web, sembra indirizzare una ninna nanna. "Quando, durante le riprese del film Babe, ho avuto il privilegio di sperimentare l'intelligenza di questi animali, ho deciso di cambiare vita". E poi, "Ogni maiale dovrebbe poter vivere in pace, lontano dalle sofferenze degli allevamenti". A chi si era posto il dubbio sulla scelta del nome del piccolo, ha poi pensato Cromwell in un battibaleno. "Non appena l'ho visto ho pensato subito a Babe". E così è stato. Dove si trova ora? A rispondere è stata la direzione stessa dell'Animal Sanctuary di Dalton, la struttura rifugio della Pennsylvania che accoglie animali in difficoltà: "Siamo entusiasti. Qui, Babe, potrà vivere felice per tutta la vita".