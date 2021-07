Mercoledì 14 Luglio 2021, 12:08

Più della metà degli adulti dell'UE sono stati vaccinati. Ma la battaglia contro il Covid non è finita, anzi la variante Delta ha dimostrato che quella dei vaccini è una corsa contro il tempo perché le mutazioni del virus rischiano di aggirare i preparati farmaceutici sviluppati nemmeno un anno fa.

Europa e Asia, il coronavirus corre di nuovo: ecco dove

Nei paesi con una bassa copertura vaccinale, i casi di nuovi contagi sono aumentati. Ma anche in Europa, dove più della metà delle persone ha ricevuto il vaccino si registrano impennate di nuovi contagi.

Austria: più che triplicati i casi in una settimana

L'Austria registra un'impennata dei contagi Covid, con una triplicazione nel giro di una settimana. Sono infatti 332 i nuovi casi accertati tra venerdì e sabato, mentre nello stesso periodo della settimana precedente sono stati individuati appena 107 contagi. Negli ultimi sette giorni sono stati registrati in media 160 nuovi casi al giorno, quasi il doppio della stessa settimana di luglio 2020 (84). Lo stesso vale anche per i casi attivi che attualmente sono 2.474 e il 14 luglio del 2020 furono appena 1.239.

Corea del sud: vietati assembramenti di oltre 8 persone

La Corea del Sud ha registrato 1.615 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, un nuovo record giornaliero dopo quello di venerdì scorso a quota 1.378: il governo, intanto, ha rafforzato le misure anti Covid in quasi tutto il Paese per far fronte a questa nuova ondata di contagi spinta dalla variante Delta e un programma di vaccinazioni che procede al rallentatore. Lo riporta il Guardian. Da domani, ha annunciato il premier Kim Boo-kyum, in tutto il Paese tranne che in alcune regioni meridionali, saranno vietati gli assembramenti di oltre otto persone, mentre bar e ristoranti dovranno chiudere a mezzanotte. Nell'area metropolitana di Seul, invece, sono in vigore già da lunedì restrizioni ancora più stringenti, come il divieto agli assembramenti di oltre due persone dopo le 18:00.

Zona gialla, l'allarme dei governatori: «Nuovi criteri o si richiude»

A Tokyio: contagi sopra quota mille

A pochi giorni dall'inizio dei Giochi Olimpici di Tokyo il numero di nuovi contagi da coronavirus è salito a oltre 1.000. Mercoledì la capitale giapponese ha registrato 1.149 nuovi casi superando la soglia dei mille per la prima volta in circa due mesi. L'aumento arriva nonostante Tokyo sia stata posta per la quarta volta in stato di emergenza. A preoccupare è la curva dei contagi in ascesa da 25 giorni a questa parte. L'opinione pubblica nipponica ha espresso forti dubbi sull'opportunità di disputare i Giochi per paura di un aumento dei contagi ma il Giappone e il Comitato Olimpico Internazionale hanno assicurato che le Olimpiadi saranno sicure. Il Giappone «non deve preoccuparsi della sicurezza», ha affermato il n.1 del Cio, Thomas Bach.

Focolaio in una nave inglese che sta facendo il giro del mondo

Un focolaio di Covid-19 è stato confermato sulla nave ammiraglia della Royal Navy, HMS Queen Elizabeth. Alla BBC è stato detto che ci sono stati circa 100 casi sulla portaerei, che è a metà di un tour mondiale. Il segretario della difesa Ben Wallace ha detto che tutto l'equipaggio sul dispiegamento ha ricevuto due dosi di un vaccino Covid-19 e l'epidemia è stata gestita. La HMS Queen Elizabeth, ora, è entrata nell'Oceano Indiano e sta percorrendo il giro del mondo: coprirà 26.000 miglia. La nave da guerra da 3 miliardi di sterline è partita dalla base navale di Portsmouth a maggio. La regina e il primo ministro sono saliti a bordo prima che partisse per la regione indopacifica. La nave ha iniziato le prove in mare nel 2017, dopo aver sostituito la HMS Illustrious che è stata demolita nel 2014. Ha a bordo otto jet da combattimento stealth F35B della RAF e 10 del Corpo dei Marines degli Stati Uniti e sarà accompagnata in Asia da sei navi della Royal Navy, un sottomarino, 14 elicotteri navali e una compagnia di Royal Marines.

In Russia: nuovo record di morti

Ancora record di decessi in Russia a causa della pandemia di coronavirus. Le autorità hanno confermato che nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 786 decessi, mai così tanti dall'inizio dell'emergenza sanitaria, come sottolinea l'agenzia Tass. Il bollettino odierno parla anche di 23.827 nuovi casi di Covid-19, che portano il totale a 5.857.002 contagi con 145.278 vittime e 5.257.483 persone dichiarate guarite dopo aver contratto l'infezione. I casi attivi sono 454.241. A Mosca sono stati confermati 3.966 nuovi casi e 109 vittime. Ieri la Russia aveva segnalato un totale di 24.702 contagi e 780 decessi.

