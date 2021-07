Vaccino agli adolescenti, il Tennessee ferma tutta la campagna: «Vietare la seconda dose». Scontro politico

Mercoledì 14 Luglio 2021, 08:44

Secondo un rapporto interno, il Dipartimento della salute del Tennessee «fermerà tutte le campagne di vaccinazione per adolescenti» – non solo per il coronavirus, ma per tutte le malattie – sotto la pressione dei legislatori statali repubblicani. Se il dipartimento sanitario deve fornire informazioni sui vaccini, il personale è incaricato di rimuovere il logo dell'agenzia dai documenti. Il dipartimento della salute fermerà anche tutti gli eventi relativi al vaccino Covid-19 nelle scuole. Le decisioni di porre fine alla diffusione dei vaccini e agli eventi scolastici provengono «direttamente dal commissario per la salute, la dott.ssa Lisa Piercey», si legge nel rapporto interno.

APPROFONDIMENTI IL PIANO Vaccini agli studenti, nel Lazio boom di prenotazioni: in 48 ore... L'INTERVENTO Vaccini, i medici: «Il 20% degli over 60 li... LA CAMPAGNA Vaccini per i bambini: lotta ai dubbi per vincere a scuola.... COMPORTAMENTI Variante Delta, le 10 regole da rispettare per combatterla. Ecco... L'INTERVISTA Lazio, «mai più la Dad». D'Amato... LAZIO Vaccini Lazio, il ritorno degli studenti: è boom di... MICHIGAN Pfizer, morto ragazzo di 13 anni dopo il richiamo. «Era... IL FOCUS Vaccino, tra i giovani circa 500 casi di miocardite negli Usa.... SALUTE Vaccino, in America somministrate le prime dosi agli...

Vaccino agli adolescenti, stop e polemiche

Inoltre, il dipartimento della salute adotterà misure per garantire che non vengano più inviate cartoline o altri avvisi che ricordino agli adolescenti di ricevere la loro seconda dose di vaccini contro il coronavirus. Le cartoline verranno comunque inviate agli adulti, ma gli adolescenti saranno esclusi dalla mailing list in modo che le cartoline non siano «potenzialmente interpretate come adescamento ai minori», scrive ancora il rapporto. Recenti indagini proprio negli Stati Uniti – dove la vaccinazione anti Covid-19 è molto diffusa – hanno evidenziato la possibilità di un aumento di casi di miocardite e pericardite (infiammazione del muscolo cardiaco e del rivestimento del cuore) dopo la vaccinazione. Questa osservazione riguarda in particolare gli adolescenti maschi e i giovani adulti di oltre 16 anni che hanno ricevuto il vaccino a mRNA.

🚨#Tennessee Dept of Health halts all #vaccine outreach to kids—not just for #COVID19 but ALL diseases—amid pressure from @GOP. Staff ordered to remove the agency logo from documents providing vaccine info to the public. PEOPLE WILL DIE FROM THIS LUNACY🤬https://t.co/tGn9x9Smoa — Dena Grayson, MD, PhD (@DrDenaGrayson) July 13, 2021

Questi cambiamenti alla strategia di vaccinazione del Tennessee, dettagliati in un rapporto Covid-19 distribuito venerdì al personale del dipartimento sanitario, e poi ribadito in una e-mail di massa lunedì, illustrano come il governo statale continui a ridurre gli sforzi per vaccinare i minori. L'approccio di questo stato alle vaccinazioni non solo ridurrà gli sforzi per inoculare i giovani contro il coronavirus, ma potrebbe anche ostacolare la capacità di vaccinare gli adulti e proteggere i bambini da altre malattie infettive.

Vaccini agli studenti, nel Lazio boom di prenotazioni: in 48 ore si sono registrati in 26mila

E questi cambiamenti entreranno in vigore proprio mentre la pandemia di coronavirus mostra nuovi segni di diffusione in Tennessee. Dopo mesi di calo delle infezioni, il numero medio di nuovi casi al giorno è più che raddoppiato nelle ultime due settimane, passando da 177 a 418. Il tasso medio di positività al test è passato dal 2,2% al 5,4% nello stesso periodo di tempo.

This is so disturbing. Public health officials in Tennessee should be encouraging teenagers to get vaccinated, not capitulating to anti-vaxxers. Teens who don’t get vaccinated against #covid19 are at greater risk of hospitalization, death, long-haul covid. https://t.co/UxT3O99ogt — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) July 9, 2021

Lo stato sta anche rilevando un numero crescente di infezioni dalla variante Delta, una forma più trasmissibile di focolai tra le popolazioni non vaccinate in Arkansas e Missouri. Il dottore Tim Jones ha scritto al personale ospedaliero chiedendo di non fare alcuna «pianificazione preliminare» per gli eventi di vaccino antinfluenzale nelle scuole. Qualsiasi informazione rilasciata sulle vaccinazioni per il ritorno a scuola dovrebbe provenire dal Dipartimento della Pubblica Istruzione del Tennessee, «non dal Dipartimento della Salute del Tennessee», ha scritto Jones. «Qualsiasi tipo di foglio informativo o altro materiale che rendiamo disponibile per la diffusione dovrebbe avere il logo TDH rimosso», ha scritto Jones.

Covid, vaccini per i bambini: lotta ai dubbi per vincere a scuola. Pediatri e virologi: sono sicuri

Chelsea Clinton, sostenitrice della salute globale e figlia dell'ex presidente Bill Clinton e dell'ex segretario di Stato Hillary Clinton, ha twittato: le azioni dell'agenzia «sono inquietanti».