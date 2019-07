Uragano Barry verso New Orleans, terrore in tutta la Louisiana per i venti a oltre 140 all'ora

L'uragano Barry si sta spostando verso New Orleans, città già sconvolta dall'uragano Catrina, ed è terrore in tutta la Louisiana per i venti a oltre 140 all'ora. La tempesta tropicale uragano Barry, sul Golfo del Messico, infatti si è trasformata in uragano di categoria 1 dopo aver preso ulteriore forza dal mare caldo del Golfo. Lo rendono noto le autorità Usa.

È previsto che l'uragano, che viaggia con venti oltre i 140 chilometri orari, tocchi terra sulle coste della Louisiana nelle prossime ore.

Lake Palourde is extremely rough and HURRICANE Barry makes landfall on the Louisiana coast!!! Also I got to say hi to @ReedTimmerAccu in Morgan City earlier this morning!#HurricaneBarry #Lawx pic.twitter.com/SOYJP5rxpo

— Levi Newell (@levi_newell22) 13 luglio 2019