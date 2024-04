Aiuti Usa all'Ucraina, Kiev a corto di truppe e il problema della tempistica. «Situazione disperata fino all'autunno»

Il presidente Usa Joe Biden ha firmato gli aiuti all'Ucraina: 61 miliardi che potrebbero arrivare nel giro di pochi giorni. Ma secondo gli analisti c'è un problema che gli aiuti dell'Occidente non possono risolvere: la mancanza di truppe per Kiev.

La mancanza di uomini al fronte

La situazione al fronte, scrive il New York Times, è disperata e «la più importante fonte di debolezza ucraina è appunto la mancanza di uomini», ha spiegato a Reuters»» Konrad Myzyka, consulente polacco. Secondo il comandante ucraino Oleksandr, intervistato lo scorso febbraio dal Washington Post, le sue unità si trovano solo al 35% rispetto al normale.

Il che non rende possibile per l'Ucraina combattere le offensive russe che al momento si stanno intensificando prima che arrivino gli aiuti.

La questione della tempistica

Gli aiuti potrebbero arrivare a breve, ma non è chiaro se inizialmente saranno abbastanza per fare la diferenza al fronte.

E intanto la situazione intorno alla città di Chasiv Yar, che Putin vorrebbe conquistare entro il 9 maggio, è sempre più disperata: i russi stanno usando le bombe plananti, che hanno un effetto devastante sulle truppe ucraine. In più gli attacchi dei droni russi impediscono ai rinforzi di arrivare.

«I soldati stanno rimanendo senza cibo, acqua e medicine. I droni colpiscono i veicoli che portano materiale e truppe al fronte. Così i soldati con ferite che sarebbero guaribili muoiono perché nessuno può raggiungerli», spiega il Wall Street Journal.

Le nuove reclute

Il governo ucraino ha ridotto l'età di coscrizione da 27 a 25, il che porterà a breve al fronte migliaia di nuove reclute. Gli analisti si aspettano che la situazione continui a deteriorarsi per i prossimi tre mesi. Un miglioramento è prevedibile solo dall'autunno in poi.