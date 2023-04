Aerei vecchi e in cattive condizioni: Kiev utilizza i pezzi di ricambio dei jet inviati da Polonia e Slovacchia

Gli aerei inviati da Polonia e Slovacchia non sono in grado di volare: secondo fonti militari e la stampa estera, sono vecchi e in cattive condizioni. L'Ucraina però utilizza i pezzi di ricambio dei velivoli, non sempre reperibili sul mercato o comunque a un costo accessibile. Nel frattempo, la guerra dei cieli si alimenta sempre di più con Kiev che teme Mosca e viceversa.

Da quando la Russia ha invaso l'Ucraina lo scorso anno, l'aeronautica ucraina ha perso 60 jet da combattimento, il 40% della sua flotta prebellica, secondo un documento americano trapelato di recente. Ne rimangono solo un'ottantina. La Russia ha quasi 500 aerei assegnati alla guerra. E sono largamente superiori a quelli ucraini, con radar migliori e munizioni a più lungo raggio. La buona notizia è che la Russia non è riuscita a sfruttare questo vantaggio per dominare i cieli. Non essendo riuscita a spazzare via le difese aeree dell'Ucraina, i suoi aerei sono costretti a lanciare missili o bombe, spesso inefficaci, da una distanza considerevole. La cattiva notizia è che l'equilibrio aereo sembra vacillare.

La guerra dei cieli

Da ottobre si è verificato un regolare numero di attacchi russi con droni e missili che ha costretto l'Ucraina a spendere un gran numero di missili terra-aria (Sams). Nelle ultime settimane, secondo un funzionario occidentale, la situazione si è stabilizzata con l'arrivo di nuove forniture. Ma se i Sams dovessero scarseggiare, l'Ucraina dovrebbe scegliere tra la protezione delle città, delle infrastrutture critiche, delle basi o delle truppe in prima linea. «Il nostro compito principale è impedire agli aerei russi di entrare nei nostri cieli», afferma il colonnello Yurii Ihnat, portavoce delle forze aeree ucraine. «Non vogliamo una situazione come quella che si è verificata sopra Mariupol, dove... hanno spianato un'intera città».

«Houston, abbiamo un problema»

In teoria, i caccia possono sostituire le difese aeree a terra abbattendo aerei, droni e missili da crociera nemici. Ma l'attuale flotta ucraina raramente li vede abbastanza presto, dice il colonnello Ihnat, a causa della "vecchia tecnologia radar". La Polonia e la Slovacchia hanno consegnato circa otto jet MiG-29 nelle ultime settimane, ma anche questi sono limitati. Molti dei jet non sono in condizioni di volare e vengono utilizzati come pezzi di ricambio. L'Ucraina ha bisogno di una nuova flotta.



Il Gripen, costruito dall'azienda svedese Saab, è un candidato. Per molti versi, è ideale per le esigenze dell'Ucraina. È stato progettato specificamente per difendere lo spazio aereo svedese dai jet russi, piuttosto che per compiti più sofisticati come penetrare in profondità dietro le linee nemiche per missioni d'attacco. È stato anche costruito per atterrare su piste corte e persino su strade, in circostanze in cui le basi aeree tradizionali sono state colpite da missili. La Saab afferma che l'aereo può essere rifornito e riarmato in dieci minuti da un solo tecnico e cinque soldati.



Il problema principale del Gripen è che ce ne sono così pochi in circolazione. La Svezia ne ha venduti o affittati circa 66 ad altri Paesi. Ne possiede meno di 100. E poiché la candidatura della Svezia all'adesione alla NATO è bloccata da Turchia e Ungheria, il Paese esita a ridurre le proprie difese. Niente è fuori discussione, dice Tobias Billstrom, ministro degli Esteri svedese, ma «non abbiamo così tanti Gripen». La Svezia potrebbe fornire solo uno squadrone, circa 14, con un'attesa di 10 anni per averne altri, dice il colonnello Ihnat.



Non è schivo su ciò che preferirebbe avere: «L'Ucraina ha bisogno di F-16». Dall'inizio della produzione, negli anni '70, sono stati costruiti oltre 4.600 F-16. Alcuni sono ancora in costruzione nella Carolina del Sud. Alcuni vengono ancora costruiti nella Carolina del Sud e l'Aeronautica Militare prevede di far volare i modelli più recenti fino al 2040. È il "Toyota Hilux del mondo aereo da combattimento", dice Edward Stringer, un maresciallo dell'aria in pensione della Royal Air Force britannica, facendo riferimento all'onnipresente e resistente pick-up. Nel 2020 l'F-16 costituiva circa il 30% delle flotte dei membri europei della Nato, una quota superiore a quella di qualsiasi altro aereo.

Il mercato dell'usato

L'Ucraina guarda al mercato dell'usato: l'anno scorso la Norvegia ha ritirato tutti i suoi F-16 a favore degli F-35 stealth, e anche Danimarca, Belgio e Paesi Bassi hanno in programma di farlo. A febbraio, l'Ucraina ha presentato una richiesta formale per quelli olandesi. Secondo Stringer, parti di ricambio e strutture per la manutenzione sarebbero disponibili nelle vicine Polonia e Romania, oltre che in Grecia e Turchia. Il 21 aprile il ministero della Difesa ucraino ha pubblicato un video ironico che elogia le qualità del jet ("sedili reclinabili a 30 gradi, baby").

Ha anche alcuni svantaggi. Un problema è il costo. Il Gripen è molto più economico da pilotare e mantenere. L'altro problema, secondo Justin Bronk del Royal United Services Institute, un think tank di Londra, è lo stato dei campi di volo ucraini. Le piste sovietiche sono state costruite come le piastrelle di un pavimento: pannelli di blocchi di cemento con del sigillante in mezzo. Questo permette loro di resistere all'espansione e alla contrazione dovute al caldo e al freddo estremi. Ma questo significa anche che muschio, pietre e altri detriti si accumulano nel mezzo. Il Gripen, con prese d'aria più piccole e posizionate più in alto sulla fusoliera, sarebbe in grado di affrontare questo problema molto meglio dell'F-16, afferma Bronk.



L'Ucraina potrebbe far riemergere alcuni campi d'aviazione, ma questo non farebbe altro che invitare i missili russi. E mentre l'F-16 può atterrare sulle strade in caso di necessità, il suo carrello più leggero non è adatto alle sollecitazioni delle piste corte - un punto ribadito al vostro corrispondente quando il suo Gripen viene sbattuto a terra per un breve atterraggio. Il colonnello Ihnat si oppone a queste obiezioni. "Riteniamo che sia un tentativo di ingannarci", risponde. "Qualsiasi aereo può atterrare in Ucraina". In privato, alcuni piloti militari ucraini esperti sono più scettici sulla ricerca di F-16 da parte del governo.



In ogni caso, ciò che conta quanto l'aereo è il suo armamento. Bronk sostiene che anche una piccola flotta di Gripen, da otto a dodici, potrebbe tenere a bada le forze aeree russe, avverse al rischio, se fossero armate con il Meteor, il missile aria-aria più avanzato al mondo. Poiché il Meteor è stato sviluppato congiuntamente da Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia, Spagna e Svezia, e quindi richiederebbe un consenso per l'esportazione, darebbe anche alla Svezia una copertura politica multinazionale per qualsiasi decisione di inviare i jet. Il problema è che gli europei potrebbero non voler rischiare che il Meteor all'avanguardia cada nelle mani dei russi. Anche l'America potrebbe esitare a inviare le ultime varianti del suo equivalente, l'aim-120, che secondo Bronk sarebbe necessario per dare all'F-16 una portata paragonabile a quella dei migliori missili russi.

Più aiuti per Kiev

L'Ucraina avrà bisogno anche di altre capacità di supporto. Stringer sottolinea l'importanza della guerra elettronica (EW) per accecare gli aerei da guerra russi; l'Ucraina potrebbe impiegare sistemi più semplici basati a terra, suggerisce, piuttosto che gli aerei EW dedicati utilizzati dall'America e dai suoi alleati. Anders Persson, vice comandante delle forze aeree svedesi fino allo scorso agosto, sottolinea l'importanza di un collegamento dati che colleghi i jet da combattimento ai radar di difesa aerea a terra. I Gripen o gli F-16 senza tali collegamenti, avverte, sarebbero poco più che dei MiG potenziati.

Per ora, molti funzionari occidentali insistono sul fatto che il dibattito sui jet da combattimento è una distrazione dal rifornimento delle forze armate ucraine. Sembra un atteggiamento compiacente. L'aviazione russa è facile da prendere in giro: il 20 aprile ha persino bombardato per sbaglio la città russa di Belgorod. Ma il potere aereo potrebbe ancora giocare un ruolo nella prossima offensiva ucraina, soprattutto se l'aviazione russa si assumerà maggiori rischi.

Non era necessario che fosse così. «Se avessimo iniziato questo sforzo l'anno scorso, i moderni aerei da combattimento sarebbero già nelle mani degli ucraini», lamenta David Deptula, preside del Mitchell Institute for Aerospace Studies di Arlington, in Virginia, ed ex tenente generale dell'aeronautica militare statunitense. Se l'Occidente agisse ora, secondo lui, entro la fine dell'anno potrebbero esserci fino a 30 F-16 nelle mani degli ucraini. "Dove c'è volontà, c'è un modo", aggiunge. "Dove non c'è volontà, non c'è modo".