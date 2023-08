Guerra Ucraina, le notizie di oggi. Zelensky: «Olanda e Danimarca ci daranno F-16». Kiev, droni sulla Russia dopo strage di Chernihiv

Aggiornamenti in evidenza

Guerra in Ucraina oggi 20 agosto diretta: dopo la strage di civili a Chernihiv (7 morti, fra i quali anche una bambina di 6 anni) e 144 feriti causata da un missile russo che ha colpito la piazza della città a nord di Kiev in un giorno di festa, la reazione dell'Ucraina si è basata sul lancio di droni verso Mosca. Il diciottesimo mese della guerra scatenata da Putin contro gli ucraini ha registrato così la chiusura di due degli aeroporti della capitale che in quelle ore era stata lasciata dallo stesso Putin in viaggio nelle zone a ridosso dei confini ucraini in cui era scoppiata la rivolta della Wagner.