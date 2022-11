Lo chiamano "il generale di ferro" perché non ha mai rilasciato interviste dall'inizio dell'invasione russa. È il comandante in capo delle forze armate ucraine Valeri Zaloujny. Ma lo pseudonimo può essere fuorivante. Dal momento che i soldati a lui vicini hanno rivelato che è uno dei militari più aperti. "Comprende i problemi dei giovani e non pensa che le stelle sulle spalline siano una scusa per essere arroganti", commentano gli ufficiali intervistati da Radio Donbass. "È esperto di combattimento concreto, non sulla carta". Pochi dubbi, dunque, su chi sia l'artefice della ritirata russa.

Figlio di un soldato, riceve il grado di generale nel 2017. Entra invece in Donbass dal 2014. Testa tonda e occhi azzurri d'acciaio, non è il tipo da tirarsi indietro. La sua funzione di comandante in capo delle forze armate ucraine lo porta a coordinare tutte le operazioni. A lui è in gran parte attribuita la sconfitta russa a Kiev all'inizio dell'invasione, così come la vittoriosa controffensiva a Kharkiv (nord-est) e l'avanzata verso Kherson (sud). Vicino ai suoi uomini, Valeri Zaloujny ha orchestrato la difesa di Kiev, poi le vittorie di Kharkiv, Lyman e l'ultima, la più importante, a Kherson.

Il 49esimo compleanno del generale a luglio si è trasformata in una dichiarazione d'amore collettiva. Con gli ucraini che hanno inondato i social media di lodi per il comandante delle loro forze armate. I bambini ora citano il suo nome nei loro giochi e l'edizione nazionale della rivista di moda Vogue ha addirittura dedicato un articolo a questa "figura leggendaria". "Grazie al comandante in capo Zalouzhny, la nostra fiducia in noi stessi e nella nostra vittoria è tornata", ha detto su Facebook l'ex ministro dei trasporti Volodymyr Omelian. Gli ucraini attribuiscono a Valery Zaluzhny il merito di aver fallito il piano iniziale della Russia di far cadere Kiev all'inizio della sua offensiva lanciata il 24 febbraio.

La ritirata di Putin a Kherson ha portato a un livello record (97% secondo i sondaggi) la fiducia degli ucraini nell'esercito, incarnata dal signor Zaloujny. “Non è una fiducia in una personalità ma nelle forze armate”, stima con l'Afp il vice Serguiï Rakhmanine, membro della commissione della Difesa.

La rivista American Time ha nominato Zaluzhny una delle 100 persone più influenti al mondo quest'anno, insieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Valery Zaloujny è diventato lo spirito militare di cui il suo paese aveva bisogno", ha scritto il capo di stato maggiore degli Stati Uniti Mark Milley, assicurando che "passerà alla storia".

Significant efforts of our military are behind the so-called “goodwill gesture” of the enemy. Just as the enemy retreated from Kyiv and Kharkiv oblast, abandoned Zmiinyi (Snake) Island, the likely pullout from Kherson are the outcome of our active operations. #ValeriiZaluzhnyi pic.twitter.com/A8RigBFq2U

— Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine (@CinC_AFU) November 10, 2022