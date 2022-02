Ucraina, Draghi sente Zelensky: «Aiuteremo l'Ucraina a difendersi. Sì all'uscita della Russia da Swift». Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha telefonato oggi al Presidente dell'Ucraina, Volodimir Zelensky, per esprimere a lui e al popolo ucraino la solidarietà e vicinanza dell’Italia di fronte all'attacco della Federazione Russa.

APPROFONDIMENTI IL FOCUS Ucraina, missili Javelin, sistemi da Gb e Svezia, 200 mila... IL VIDEO Ucraina, donna sfida il soldato russo: «Metti questi semi... IL FOCUS Ucraina, la guerra è anche a colpi di tweet di propaganda... IL VIDEO Guerra Ucraina, la Russia prepara missili balistici... IL FOCUS Ucraina e Russia, chi sono gli alleati nel conflitto? Cina, Usa... L'ANALISI Guerra Ucraina-Russa, cos'è la Nato:può... LA DIRETTA «Kiev sotto attacco», la distruzione dopo i... LO SCENARIO Ucraina, l'esodo di donne e bambini: già 100mila sono... LO SCENARIO La crisi ucraina e il nodo dei diritti civili LA STORIA Ucraina, bimba nasce nella metro sotto le bombe. «È... LA DIRETTA Ucraina, diretta. Kiev sotto attacco, russi respinti. Zelensky...

Guerini: «Da domani raddoppiamo il numero degli Eurofighter in Romania»

«Nell'ambito del rafforzamento della postura di deterrenza sul fianco Est dell'Alleanza da domani l'Italia potenzierà la propria presenza in Romania raddoppiando il numero degli Eurofighter già operanti nell'attività di airpolicing. Altri 4 aerei saranno inviati alla base di Kogălniceanu di Costanza. L'Italia sta contribuendo con rapidità e convinzione alle decisioni prese in ambito Nato, e ieri il governo ha approvato significative misure che prevedono il rafforzamento della postura militare sul fianco est a seguito dell'inaccettabile e ingiustificata aggressione della Russia all'Ucraina». Così il Ministro della Difesa Guerini.

Ucraina, missili Javelin, sistemi da Gb e Svezia, 200 mila soldati: la feroce resistenza che spiazza Putin

Guerra Ucraina, la Russia prepara missili balistici intercontinentali? Da Mosca le foto che spaventano l'Occidente

Chiarimento sul malinteso

Il Presidente Zelensky ha confermato il chiarimento totale del malinteso di comunicazioni avvenuto ieri e ha ringraziato il Presidente Draghi per il suo sostegno e per la forte vicinanza e amicizia tra i due popoli. Il Presidente Draghi ha ribadito al Presidente Zelensky che l’Italia appoggia e appoggerà in pieno la linea dell’Unione Europea sulle sanzioni alla Russia, incluse quelle nell’ambito SWIFT. Il Presidente ha detto che l'Italia fornirà all'Ucraina assistenza per difendersi. I due Presidenti hanno concordato di restare in stretto contatto nell'immediato futuro.