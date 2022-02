Ucraina, diretta. Bombe su Kiev, esplosione nel centro di Kharkiv. Mosca: pronti a negoziati in Bielorussia

Ucraina sotto l'attacco finale delle truppe russe: si moltiplicano i bombardamenti sul Paese, con le sirene d'allarme che dall'alba hanno squarciato il silenzio surreale delle città di Rivne e Lutsk, mentre si combatte in queste ore nelle strade di Kharkiv, la seconda principale città ucraina, che questa mattina è stata invasa dalle forze russe. Fitto il bombardamento sulla capitale Kiev, mentre una delegazione russa è a Gomel (in Bielorussia) per colloqui con l'Ucraina. Lo ha confermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. «Una delegazione composta da rappresentanti del ministero degli Esteri, del ministero della Difesa e di altre agenzie, compresa l'amministrazione presidenziale, è arrivata in Bielorussia per colloqui con gli ucraini», ha detto Peskov. «Saremo pronti per iniziare questi colloqui a Gomel», ha aggiunto. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky tuttavia esclude che i colloqui possano avvenire in Bielorussia: i negoziati tra ucraini e i russi «avrebbero potuto svolgersi» a Minsk se Mosca non ci avesse attaccato dalla Bielorussia, ha detto Zelensky aggiungendo che Kiev resta disponibile ai colloqui in altri luoghi dai quali non sono state lanciate aggressioni all'Ucraina.

È stata «una notte brutale» quella appena trascorsa - ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky - «i russi stanno attaccando qualsiasi cosa, comprese le ambulanze». I russi, ha aggiunto Zelensky, «stanno attaccando le zone civili» dove non ci sono infrastrutture militari.

Bombe su Kiev

I media ucraini danno notizia di bombe su Kiev, dove è scattato un nuovo allarme aereo: colpito un sito di rifiuti radioattivi alle porte della capitale ucraina. Non solo: a seguito del bombardamento russo sul deposito petrolifero di Vasylkiv, a Kiev, le autorità cittadine hanno avvertito che il sito in fiamme sprigiona fumi tossici e invitato i residenti, per lo più già al riparto nei rifugi, a chiudere le finestre. Lo riferiscono i media ucraini. L'incendio è visibile anche da Kiev, a circa 40 km di distanza. I servizi di emergenza non possono spegnere le fiamme a causa del fuoco nemico e si teme un disastro ambientale.

«Senza questo esercito e senza il nostro popolo, l'Europa non sarà mai al sicuro. Senza di noi l'Europa semplicemente non esisterà». Lo ha scritto il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov su Facebook, che ha lodato i soldati, la polizia, i medici e tutti i cittadini che hanno preso le armi e hanno condotto «una resistenza di 72 ore. Il mondo non ci credeva. Il mondo dubitava. Ma noi siamo rimasti qui. Abbiamo continuato a combattere l'occupante russo. Abbiamo dimostrato al mondo che non abbiamo paura della Russia, siamo forti e li respingiamo», si legge in un suo post di Twitter. Reznikov ha quindi chiesto che «il sostegno all'Ucraina deve essere più forte. La vostra sicurezza dipende da noi». Su Facebook, il ministro ha detto che «molti hanno vinto la paura e hanno osato sfidare il Cremlino».

Sanzioni, Russia fuori dallo Swift: la decisione di Ue e Usa. Stop a passaporti d'oro degli oligarchi

Ucraina, la guerra dei bambini: dalle terapie intensive neonatali nei bunker ai «giochi-bomba» dagli aerei russi

Ucraina, la diretta

Ore 9.00 - Kiev: «Il mondo non credeva che avremmo resistito così». «72 ore di resistenza! Il mondo non ci credeva. Il mondo dubitava. Ma non ci siamo limitati a resistere, continuiamo con sicurezza a combattere con l'occupante russo! Abbiamo mostrato al mondo: non abbiate paura della Russia, siate forti e respingetela! Il supporto dell'Ucraina deve essere rafforzato! La vostra sicurezza dipende da noi!»: lo ha twittato questa mattina il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov.

Ore 8.41 - Delegazione russa a Gomel (in Bielorussia) per colloqui con l'Ucraina. Una delegazione russa è arrivata a Gomel, in Bielorussia per colloqui con l'Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. «Una delegazione composta da rappresentanti del ministero degli Esteri, del ministero della Difesa e di altre agenzie, compresa l'amministrazione presidenziale, è arrivata in Bielorussia per colloqui con gli ucraini», ha detto Peskov. «Saremo pronti per iniziare questi colloqui a Gomel», ha aggiunto.

Ore 8.10 - Si combatte nelle strade di Kharkiv. Si combatte in queste ore nelle strade di Kharkiv, la seconda principale città ucraina, che questa mattina è stata invasa dalle forze russe. Lo riporta la Bbc. Video pubblicati sui social, scrive l'emittente britannica, mostrano alcune unità russe nella città e almeno due veicoli blindati russi 'Tiger' in fiamme.

Ore 7.50 - Esplosione nel centro di Kharkiv. Un quartiere ovest del centro di Kharkiv è stato scosso questa mattina da un'esplosione: la notizia giunge dopo l'ingresso delle forze russe nella città ucraina. Lo riporta la Bbc. L'esplosione è stata avvertita dopo il suono delle sirene d'allarme nell'ultima ora.

Ore 7.30 - Mosca: «Catturati 471 soldati ucraini nella regione di Kharkiv». Le forze russe hanno catturato 471 soldati ucraini nella regione di kharkiv: lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, secondo quanto riporta l'agenzia Interfax. I soldati si sarebbero «arresi volontariamente».

Ore 7.15 - Nova Kakhovka: «I russi hanno il controllo della città». Le truppe russe hanno preso il pieno controllo di Nova Kakhovka, città vicina al confine con la Crimea nella regione di Kherson. Lo rende noto la Ukrainkaya Pravda sui social. Il sindaco della città, Vladimir Kovalenko ha spiegato che i militari russi hanno sequestrato il comitato esecutivo della città e hanno rimosso tutte le bandiere ucraine dagli edifici.

Ore 6.08 - Colpito deposito petrolifero a Kiev: allarme fumi tossici. A seguito del bombardamento russo sul deposito petrolifero di Vasylkiv, alle porte di Kiev, le autorità cittadine hanno avvertito che il sito in fiamme sprigiona fumi tossici e invitato i residenti, per lo più già al riparto nei rifugi, a chiudere le finestre. Lo riferiscono i media ucraini. L'incendio è visibile anche da Kiev, a circa 40 km di distanza. I servizi di emergenza non possono spegnere le fiamme a causa del fuoco nemico e si teme un disastro ambientale.

Ore 5.56 - Sirene d'allarme a Rivne e Lutsk. Le sirene d'allarme hanno risuonato in due città nel nord-ovest dell'Ucraina, Rivne e Lutsk, poco prima delle 6 di mattina ora locale. Lo riferisce la Bbc. I cittadini sono stati invitati a raggiungere un rifugio.



Ore 3.23 - Colpito sito di smaltimento rifiuti nuclari a Kiev. Le forze russe hanno colpito un sito di smaltimento di rifiuti radioattivi a Kiev. Lo riferisce il Kyiv Independent. Secondo un primo rapporto dell'Autorità nazionale per la regolamentazione nucleare dell'Ucraina, non ci sono minacce per le persone fuori dalla zona di protezione sanitaria.