Sanzioni, Russia fuori dallo Swift: la decisione di Ue e Usa. Stop a passaporti d'oro degli oligarchi

Russia fuori dal circuito globale dei pagamenti bancari. Ue, Gran Bretagna, Canada e Stati Uniti si «impegnano a garantire che selezionate banche russe vengano rimosse dal sistema swift. Ciò garantirà che queste banche siano disconnesse dal sistema finanziario internazionale e danneggerà la loro capacità di operare a livello globale». È quanto si legge in una nota congiunta diffusa dalla Casa Bianca in cui si annunciano misure contro Mosca.

Inoltre Ursula Von Der Leyen ha dichiarato: «Proporrò ai leader europei per prima cosa che un certo numero di banche russe venga escluso dal sistema dello swift. Queste banche saranno disconnesse dal sistema finanziario internazionale e ciò minerà la loro capacità di operare globalmente». La presidente della Commissione Ue ha aggiunto: «Faremo in modo che Putin non utilizzi più i suoi fondi di guerra. Paralizzeremo le transazioni della Banca Banca Centrale Russa».

Stop a passaporti d'oro degli oligarchi

Stretta anche sui "passaporti d'oro". L'Ue, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e il Canada si «impegnano ad agire contro gli individui e le entità che facilitano la guerra in Ucraina. In particolare ci impegnano a prendere misure» per mettere fine al procedura che «consente ai ricchi russi legati a Mosca di diventare cittadini dei nostri paesi e guadagnare accesso ai nostri sistemi finanziari» tramite i cosiddetti "passaporti d'oro".