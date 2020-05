Argentina, 24enne uccisa gettata e dal balcone dal fidanzato

Una tragedia in Argentina. Un altro femminicidio. Una ragazza di 24 anni, Julieta Riera, è stata uccisa dal fidanzato a Paranà ed è stata poi gettata dal balcone, facendo un volo di 20 metri. In manette è finito il fidanzato, Julián Christe, accusato di omicidio aggravato e di violenza di genere. «La ragazza mostrava segni sul collo, che si era procurata prima della caduta dal balcone», ha stabilito l'autopsia. Non è ancora stato reso noto se la giovane sia stata impiccata o strangola dal compagno.

LEGGI ANCHE --> Uccisa dal marito, la polizia trova l'uomo che smembra il cadavere

© RIPRODUZIONE RISERVATA