Turchia, esplode miniera di carbone ad Amsara: 50 operai intrappolati

Allarme in Turchia per l'esplosione di una miniera di carbone ad Amasra, sul Mar Nero. Quasi 50 operai di una miniera di carbone sono rimasti intrappolati oggi a centinaia di metri sotto terra. A renderlo noto il governatore locale.

Secondo quanto riferito, il ministro dell'Interno Süleyman Soylu e il ministro dell'energia e delle risorse naturali Fatih Dönmez si sono recati nella regione per condurre indagini sull'esplosione. Nella dichiarazione rilasciata dall'ufficio del governatore di Bartın è stato affermato: "Un'esplosione parziale si è verificata intorno alle ore 18.15 presso l'impianto di Amasya Hard Coal Operation a un'altitudine di -300. Tutte le nostre squadre sono state mobilitate sul posto e il lavoro necessario è stato cominciato".

La giornalista del DHA Ayhan Acar ha dichiarato: "È stato affermato che i lavoratori che sono stati portati fuori dalla miniera erano privi di sensi ma in buona salute. Secondo le prime informazioni, ci sono 47 lavoratori, ma non è specificato in quali parti si trovino questi lavoratori. "Gli ascensori ora sono interrotti. L'ultimo lavoratore è rimasto privo di sensi, è stato portato in ospedale".