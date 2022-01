Tonga sotto la cenere dopo l'eruzione del vulcano: il paesaggio lunare dal satellite

È un paesaggio lunare quello dell'isola di Tonga fotografato dal satellite Copernicus. Prima l'eruzione del vulcano sottomarino e la fuga dei residenti, poi lo tsunami nel pacifico meridionale. Nelle ultime ore un'altra grande eruzione è stata segnalata nell'isola dal Volcanic Ash Advisory Center (Vaac) mentre Nuova Zelanda e Australia hanno inviato aerei militari per valutare i danni.

Il vulcano sottomarino si trova a circa 65 km (40 miglia) a nord della capitale di Tonga, Nuku'alofa, e fa parte di un vasto arco di vulcani e fosse oceaniche noto come "Anello di fuoco" del Pacifico. Sebbene si alzi solo a 114 metri sul livello del mare, il vulcano Hunga Tonga-Hunga Ha'apai è alto 1,8 km e largo 20 km. Già prima dell'attività degli scorsi giorni, il vulcano era attivo dal 20 dicembre, ma era poi stato dichiarato inattivo dall'autorità l'11 gennaio.

L'attività vulcanica nel 2014 e nel 2015 ha unito le isole di Hunga Tonga e Hunga Ha'apai, anch'esse prodotte da eruzioni vulcaniche più antiche. Un'immagine satellitare scattata dopo l'eruzione mostra che il cono vulcanico di collegamento è stato in gran parte distrutto.

Un'altra grande eruzione è stata segnalata a Tonga dal Volcanic Ash Advisory Center (Vaac) dopo quella che ha scatenato uno Tsunami nel Pacifico. Tante le vittime travolte dalla furia del fenomeno naturale, tra le ultime si segnala la scomparsa di una donna britannica, Angela Glover, 50 anni, che viveva a Tonga dal 2015 circa e gestiva un negozio di tatuaggi nella capitale Nukùalofa con il marito James. Sarebbe stata spazzata via dalla spiaggia dallo tsunami.

Ore dopo l'eruzione del vulcano, le linee telefoniche e Internet di Tonga si sono interrotte, rendendo quasi del tutto irraggiungibili i 105.000 residenti dell'isola. Dalla vicina Nuova Zelanda in seguito è stato riferito che l'elettricità è stata ripristinata in alcune parti dell'isola e che i telefoni cellulari stanno lentamente ricominciando a funzionare. Ma la situazione in alcune zone costiere è rimasta sconosciuta. Secondo gli esperti l'eruzione del vulcano Hunga- Tonga Hunga-Hàapai è stata una delle più violente degli ultimi decenni nella regione. Ed ha innescato allerte tsunami in diversi Paesi, come Giappone e Stati Uniti, dove ci sono state inondazioni in alcune aree costiere della California e dell'Alaska.

Dell'eruzione rimane oggi un paesaggio lunare, mostrato in tutta la sua interezza dal satellite Copernicus.