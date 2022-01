Tsunami, allarme per il vulcano Tonga: da Samoa alla Nuova Zelanda onde anomale ed esplosioni

È allarme tsunami in un'ampia area del Pacifico a seguito dell'eruzione del vulcano sottomarino Hunga-Tonga-Hunga-Hàapai, vicino al regno di Tonga. I media nel regno polinesiano del Pacifico meridionale, costituito da più di 170 isole, la maggior parte delle quali disabitate, hanno riferito di onde anomale che hanno raggiunto la costa allagando le strutture, di una pioggia di cenere e di un black-out telefonico. Diverse le esplosioni.

Footage from a Fiji Broadcasting Corporation employee of the ongoing Hunga Tonga-Hunga Haʻapai volcano eruption, which has caused a tsunami 🙏 #Tonga #volcano #tsunami pic.twitter.com/DynxgBGpIe

— KiwiInBarnes (@KiwiInBarnes) January 15, 2022